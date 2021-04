Europejski Zielony Certyfikat, który ma w te wakacje umożliwić nam swobodne podróżowanie, może być sprawdzany przez linie lotnicze przy odprawie – zapowiedział podczas debaty w Parlamencie Europejskim unijny komisarz Didier Reynders. Chodzi o to, by nie tworzyć na lotniskach zatorów przy bramkach. Co z osobami, które nie zaszczepią się przeciw Covid-19? Nie będą dyskryminowane.

