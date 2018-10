Gdy rzeczywistość szpitalna staje się domem, to tym mocniej czeka się na chwile, które są odskocznią od takiej sytuacji. Ruszyła tegoroczna akcja Paczkę na Gwiazdkę. Dzieci na oddziałach onkologicznych w szpitalach piszą listy do św. Mikołaja, a każdy człowiek może taki list przeczytać i podarować taką świąteczną paczkę.

Pomysł zrodził się w 2014 roku. Początkowo organizatorzy zbierali upominki wśród znajomych i w pierwszym roku akcji udało się wręczyć około 40 paczek. Rok później akcja przybrała obecny charakter - dzieci pisały listy do Mikołaja, a organizatorzy szukali osób chętnych do zrealizowania dziecięcych marzeń. Drugi rok akcji to ponad 100 paczek. W kolejnym roku zestawów było już znacznie więcej , a rok temu było ich około 400.

Dzieci się niczym nie różnią te zdrowe i te chore. Mają marzenia czasem takie prozaiczne. A czasami marzą sobie po prostu, żeby był śnieg i żeby mogły na niego wyjść. To nie jest materialna rzecz, ale to pokazuje, że czekają na coś. Tak samo jak każde dziecko, tak samo jak każdy dorosły. Ma poważne marzenia, chciałby kimś zostać, ale czasami jedna maskotka z ulubionej bajki jest wystarczająca, bo on ma już uśmiech, ma już radość, ma swojego nowego przyjaciela - mówi Justyna Kołos z akcji Paczka na Gwiazdkę.

Dzieci marzą też oczywiście o zdrowiu. Tego darczyńcy nie mogą zapewnić, ale mogą pomóc w zakupie sprzętu i różnych potrzebnych rzeczy. W 2017 roku udało się zebrać około 90 tysięcy złotych na zakup foteli rozkładanych dla rodziców na oddział onkologiczny w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Jak zostać św. Mikołajem?

W tym roku Akcja obejmuje dzieci z Oddziałów Onkologicznych i Neurochirurgicznych ze szpitali dziecięcych w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie, Katowicach i Zabrzu.

W akcji można wziąć udział w następujący sposób:

1) Spełnić marzenie dziecka z listu opublikowanego na https://www.listydom.pl/orders.

2) Samemu przygotować paczkę, która zostanie przekazana dziecku, które nie napisało listu.

3) Wesprzeć zbiórkę na potrzebne wyposażenie i sprzęty https://zrzutka.pl/g45cmt.

4) Zakupić jedną z cegiełek.

5) Wziąć udział w licytacji na stronie wydarzenia na Facebooku.

6) Zasponsorować worki na prezenty.

Finał akcji planowany jest na 19 i 20 grudnia. W tych dniach do szpitali zawitają ekipy ze Świętymi Mikołajami, które wręczą dzieciom prezenty.

Dlaczego warto zostać św. Mikołajem?

Najprościej organizatorzy wyjaśniają to w taki sposób, że robiąc naprawdę niewiele, możemy w oczach dziecka zrobić bardzo dużo. Jedna z tegorocznych organizatorek zaczynała od przygotowania własnej paczki. Doskonale pamięta, że przygotowywała podarunek dla chłopczyka, który marzył o klockach lego. Gdy oglądała zdjęcia z akcji, nie wiedziała, którego chorego obdarowała, poczuła jednak, że udało się jej zrobić coś wyjątkowego. Poczułam, że naprawdę warto. Poczułam jak fajnie być św. Mikołajem - wspomina dziś Justyna Kołos.

