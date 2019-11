Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Stanisław Karczewski. Wicemarszałka Senatu pytamy o czwartkową decyzję władz PiS, które zdecydowały się wezwać Mariana Banasia do dymisji. Co na to wezwanie odpowiedział sam zainteresowany? Dlaczego politycy, którzy zapewniali o "kryształowości" prezesa Najwyższej Izby Kontroli, nagle zdecydowali odciąć się od niego?

REKLAMA