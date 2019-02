Weekend upłynął pod znakiem sukcesów sportowych Polaków. Natalia Maliszewska zdobyła Puchar Świata w short tracku, a Kamil Stoch wygrał konkurs w skokach narciarskich w Lahti. W sobotę "Superwizjer" wyemitował reportaż dotyczący śledztwa ws. fałszowania podpisów pod poparciem kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej, kiedy prezesem organizacji był Adam Andruszkiewicz, obecny wiceminister. Prokuratura prowadzi postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie, a sam polityk zaprzecza, że ma coś wspólnego z fałszowaniem. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP na czas trwania konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje z weekendu.

Natalia Maliszewska z Pucharem Świata w short tracku!

Natalia Maliszewska nie zdołała awansować do finału "A" na dystansie 500 m w Pucharze Świata w short tracku w Turynie, ale zapewniła sobie zwycięstwo w całym cyklu! Tym samym, Polka zdobyła Puchar Świata.

Przedwczesne okazały się informacje o końcowym triumfie Maliszewskiej już w sobotę. Mimo zajęcia drugiego miejsca, nie mogła być jeszcze pewna wywalczenia trofeum. Po uwzględnieniu odjęcia z dorobku najsłabszego wyniku w tym sezonie, Polka miała na koncie 40 800 pkt, a van Ruijven 31 560. Za zwycięstwo otrzymuje się 10 000 punktów, za drugą pozycję 8000, za trzecią 6400 itd.

Zgodnie z regulaminem międzynarodowej federacji ISU, na koniec sezonu wyłączone są dwa najgorsze wyniki, dlatego dopiero w niedzielę rozstrzygnęły się losy rywalizacji na 500 m. Maliszewska nie awansowała do finału "A" i to był jej najgorszy start. We wszystkich pozostałych zawsze była wśród najlepszych. Z kolei van Ruijven dwukrotnie dotychczas odpadała w ćwierćfinale.

Łyżwiarka Juvenii Białystok straciłaby zwycięstwo w PŚ tylko w jednym przypadku - gdyby niedzielne zmagania w Turynie wygrała Holenderka Lara van Ruijven, a ona znalazła się na trzeciej lokacie lub dalej. Na szczęście dla Maliszewskiej ten czarny scenariusz nie ziścił się.

Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w Lahti!

Kamil Stoch odniósł 33. zwycięstwo w karierze. W fantastycznym stylu wygrał konkurs indywidualny Pucharu Świata w Lahti. Polak aż o 17,2 pkt wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej, Japończyka Ryoyu Kobayashiego. To ósme w tym sezonie podium Stocha.

W pierwszej serii Kamil Stoch nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń. Skok na 132,5 m dał Polakowi bardzo efektowne prowadzenie, z przewagą 9,7 punktu nad Austriakiem Stefanem Kraftem (128 m). Trzecie miejsce, ze stratą 11,4 pkt, zajmował Norweg Robert Johansson (127,5 m), a dalsze lokaty Austriak Michael Hayboeck (126 m) i Ryoyu Kobayashi (124 m).

Czy Adam Andruszkiewicz fałszował podpisy?

W sobotę "Superwizjer" TVN wyemitował reportaż dotyczący śledztwa w sprawie fałszowana podpisów pod poparciem kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej (startowali z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy) przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Wówczas prezesem tej organizacji był Adam Andruszkiewicz - obecny wiceminister cyfryzacji.



"Trwa postępowanie dyscyplinarne dotyczące zbyt opieszałego prowadzenia przez białostockich prokuratorów śledztwa w sprawie sfałszowania podpisów na listach wyborczych Komitetu Wyborców Ruchu Narodowego i roli jaką miałby w tym odegrać obecny poseł Adam Andruszkiewicz" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.



Oświadczenie ws. materiału "Superwizjera" TVN wydał też Adam Andruszkiewicz. "Nigdy nie fałszowałem ani nie kazałem fałszować podpisów" - stwierdził polityk.

Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego nie będzie jednodniowa

Prezydencki minister Andrzej Dera poinformował w Polsat News, że żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego będzie trwała dłużej niż jeden dzień. Prezydent Andrzej Duda ma ogłosić swoją decyzję w tej sprawie w najbliższych dniach.

Taśmy Kaczyńskiego. Prezes PiS przerywa milczenie

Po długim milczeniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się do publikowanych przez"Gazetę Wyborczą" nagrań i stenogramów rozmów, w których uczestniczył. "To nie jest nawet kapiszon, tam przecież nic nie ma. Ale parę spraw chcę sprostować, bo mamy do czynienia z całą masą nieprawdziwych sugestii" - stwierdził w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

Szczyt bliskowschodni. Premier wprowadził drugi stopień alarmowy

Premier Mateusz Morawiecki wprowadził stopień alarmowy BRAVO-CRP (2. w czterostopniowej skali dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego), który będzie obowiązywał na terenie Warszawy w dniach 11-15 lutego. Decyzja ma związek z odbywającą się 13 i 14 lutego w stolicy konferencją bliskowschodnią.

O zarządzeniu premiera poinformował w sobotę na Twitterze Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W piątek RCB informowało o wprowadzeniu w stolicy w dniach 11-15 lutego pierwszego stopnia alarmowego ALFA.

Polacy na czwartym miejscu w konkursie PŚ w Lahti. Triumf Austrii

Polacy, w składzie: Jakub Wolny, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch, zajęli czwarte miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Triumfowali Austriacy, przed Niemcami i Japończykami.

Austriacy wyprzedzili Niemców o 11 punktów. Polacy stracili do nich 27,9 pkt, a do Japończyków zabrakło im zaledwie 3,8 pkt.

Rozbite witryny, podpalone samochody. Protest "żółtych kamizelek" w Paryżu

Rozbite witryny sklepowe, obrabowane butiki, zdewastowane agencje bankowe oraz podpalone samochody i motocykle - taka seria aktów wandalizmu i rabunków zakończyła się w Paryżu główna demonstracja ruchu "żółtych kamizelek".

Szturmowe oddziały policji rozpędziły w rejonie Placu Montparnasse grupy anarchistów i młodzieżowe bandy z imigranckich gett, które dewastowały agencje bankowe, rozbijały witryny sklepowe i dokonywały rabunków w eleganckich butikach, m.in. należących do znanych paryskich domów mody.

Tragiczny pożar w Niemczech. Policja: Ofiary to prawdopodobnie Polacy

Dwie kobiety i trzech mężczyzn - to ofiary pożaru budynku w niemieckiej miejscowości Lambrecht. Jak poinformował rzecznik polskiego resortu spraw zagranicznych cztery z nich to obywatele RP. Wciąż trwają ustalenia co do tożsamości piątej ofiary.

Do pożaru w wielorodzinnym domu w Lambrecht w leżącym na zachodzie Niemiec kraju związkowym Nadrenia-Palatynat doszło w nocy z czwartku na piątek. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Nic nie wskazuje na podpalenie. Służby nie wykluczają natomiast, że powodem tragedii mogła być usterka techniczna albo czyjaś nieostrożność.

Zamieszanie w aptekach. W życie weszła tzw. "dyrektywa fałszywkowa"

Od dziś apteki muszą sprawdzać, czy sprzedawane przez nie leki nie są podrobione. W życie weszła tak zwana "dyrektywa fałszywkowa". Na producentów nakłada ona obowiązek oznakowania opakowań plombami i specjalnymi kodami, a na apteki - sprawdzania zabezpieczeń.

Wszystko jest wprowadzane na ostatnią chwilę, będzie masa problemów - tak farmaceuci komentują wprowadzone dziś przepisy.

Podkreślają, że z początku nawet co 4 apteka może nie mieć dostępu do systemu, pozwalającego na sprawdzanie autentyczności leków. To dla tego, że loginy i hasła do tego systemu wysłano do nich dopiero pod koniec tego tygodnia.

Imprezowa stolica wybrzeża. Mielno Twoim Miastem w RMF FM

Mielno to stały punkt na mapie planujących wypoczynek nad morzem. W lecie to imprezowa stolica wybrzeża. W zimie plaże wcale nie pustoszeją. To miejsce upodobali sobie bowiem miłośnicy lodowatych kąpieli. Właśnie to miasto odwiedziliśmy w ramach naszego cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM.

Nowoczesność łączy się z historią. Muzeum Śląskie jest Twoim Niesamowitym Miejscem

Obszerne magazyny, winda, która pomieści ponad 100 osób, pracownie konserwacji, digitalizacji i archeologii - to miejsca w Muzeum Śląskim w Katowicach, do których tylko nieliczne ozdoby mają dostęp. Imponującą siedzibę Muzeum Śląskiego odwiedziliśmy w naszym cyklu Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM.