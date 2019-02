Po długim milczeniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się do publikowanych przez"Gazetę Wyborczą" nagrań i stenogramów rozmów, w których uczestniczył. "To nie jest nawet kapiszon, tam przecież nic nie ma. Ale parę spraw chcę sprostować, bo mamy do czynienia z całą masą nieprawdziwych sugestii" - stwierdził w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

REKLAMA