Na Gorącą Linię RMF FM od rana informujecie o trudnych warunkach na drogach. W nocy miejscami popadał deszcz. A potem, to co napadało, zamarzło. Na trasie krajowej numer 79 w małopolskich Krzeszowicach zderzyły się dwa busy.

Początkowo informowano, że ranne zostały trzy osoby. Potem, okazało się, że w sumie było ich dziewięć. Do wypadku doszło na ulicy Kościuszki w Krzeszowicach.

Dwa busy - jeden dostawczy drugi pasażerski - zderzyły się wiadukcie na drodze wjazdowej do Krzeszowic od strony Krakowa. Według wstępnych ustaleń, jeden z pojazdów zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Rani to obywatele Ukrainy, oraz kierowca samochodu dostawczego.

Przed godziną szóstą, droga krajowa numer 79 w małopolskich Krzeszowicach była zablokowana. Potem policja wprowadziła ruch wahadłowy.



W niedzielę IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla siedmiu województw. W poniedziałek rano, marznący deszcz i mżawka możliwe są na Podlasiu, Lubelszczyźnie, w części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego.



Dwa tragiczne wypadki na Podkarpaciu i w Małopolsce

Nie żyje pieszy, który został potrącony na drodze krajowej numer 28 pomiędzy Limanową a Mszaną Dolną w miejscowości Gruszowiec w Małopolsce.



Rano w poniedziałek do tragicznego wypadku doszło również w Rzeszowie na ulicy Krakowskiej. Auto osobowe na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrąciło 27-letniego mężczyznę. Nie udało się go uratować mimo reanimacji.



Wypadek w Poznaniu

Cztery osoby zostały ranne w kolizji trzech samochodów na ul. Warszawskiej w Poznaniu. Po godzinie siódmej informowano, że wjazd do Poznania od strony Swarzędza, był mocno utrudniony. Tworzyły się korki.

Do wypadku w Poznaniu doszło na wysokości fabryki Volkswagena. Zderzyły się tam trzy pojazdy: dwa samochody osobowe i bus.

Ślisko w woj. warmińsko-mazurskim

O poranku - padający, marznący deszcz - unieruchomił autobusy w gminie Dywity koło Olsztyna. Opady wypłukują sól posypaną przez służby. Jeden z mieszkańców gminy powiedział reporterowi RMF FM, że po drogach powiatowych można jeździć, ale tylko kilka kilometrów na godzinę.



Biorąc pod uwagę, że są tam duże wzniesienia - jazda momentami jest niebezpieczna. W poniedziałek rano autobusy kursowały na skróconych trasach.

Co w pogodzie?

W poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, jedynie początkowo na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i Lubelszczyzny możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na szczytach Tatr opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 2 st. na Podlasiu do 11 st. na Ziemi Lubuskiej, na południu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-zachodni. W rejonach podgórskich w porywach do 65 km/h, a wysoko w górach do 90 km/h.

