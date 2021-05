Wystartowały zapisy do tegorocznej jubileuszowej edycji charytatywnego biegu Poland Business Run. Tak jak w poprzednim roku, bieg odbędzie się w formie zdalnej już we wrześniu – mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Zapisywać można się do końca maja. Przez ostatnie lata fundacja pomogła setkom osób z niepełnosprawnością ruchu lub po amputacjach.

