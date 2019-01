Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Rafał Grupiński. Posła Platformy Obywatelskiej będziemy pytać o sytuację w opozycji – według nieoficjalnych informacji, mniejsze partie, takie jak PSL, UED, SLD i Nowoczesna doszły do porozumienia ws. wspólnego startu do Parlamentu Europejskiego. Co na to PO?

REKLAMA