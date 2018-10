Wczoraj w Łodzi, w okolicy Stawów Jana odnaleziono ludzkie zwłoki. Dzisiaj na konferencji prasowej łódzka prokuratura poinformowała z dużym prawdopodobieństwem, że ciało należy do Pauliny Dynkowskiej. W tej sprawie zatrzymano trzy osoby, dwie z nich to obywatele Gruzji. Śledczy wciąż szukają sprawcy zabójstwa. "Bez wątpienia doszło do zbrodni zabójstwa" - stwierdził jeden z prokuratorów.

REKLAMA