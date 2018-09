​Środę zdominowały wydarzenia w Parlamencie Europejskim. Europosłowie najpierw wyrazili zgodę na uruchomienie art. 7 wobec Węgier, a później przegłosowali projekt dyrektywy o prawie autorskim, znanym również jako "ACTA-2". W Polsce natomiast jednym z głównych tematów była sytuacja w Sądzie Najwyższym.

Kontrowersyjny projekt przyjęty przez europarlament

W Parlamencie Europejskim odbyło się ważne głosowanie ws. projektu dyrektywy o prawach autorskich, nazywanej również jako "ACTA-2". Kontrowersyjne przepisy zostały przyjęte głosami 438 europosłów (w tym deputowanych Platformy Obywatelskiej). Przeciwnych było 226 (w tym europosłowie PiS), a 39 wstrzymało się od głosu.

Eurodeputowani utrzymali budzący zastrzeżenia art. 13 projektu dyrektywy, który wprowadza obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich, oraz art. 11, dotyczący tzw. praw pokrewnych dla wydawców prasowych. Zwolennicy nowych przepisów zapewniają, że zostały one zmienione i nie dojdzie do żadnej "cenzury internetu".

Przyjęcie stanowiska przez PE oznacza, że teraz będą mogły się rozpocząć negocjacje z Radą UE, w której zasiadają państwa członkowskie, nad ostatecznym kształtem regulacji.

Porażka Węgier w starciu z Brukselą

Europarlament wyraził też dzisiaj zgodę na uruchomienie art. 7 traktatu unijnego wobec Węgier. Aby wniosek został przyjęty, potrzebne było poparcie bezwzględnej większości posłów, czyli 376 osób. O wyniku zdecydowały głosy chadeków, do których należy Fidesz - to pierwszy raz, gdy EPP nie poparło Viktora Orbana.

Decyzja PE oznacza, że Węgry będą szły śladem Polski, a więc czekają je wysłuchania na szczeblu unijnych ministrów. Jednak sankcje ani Węgrom, ani Polsce nie grożą, bo do tego potrzeba jednomyślności, a w takiej sytuacji oba kraje mogą na siebie liczyć.

Turbulencje w Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy przystąpił w środę do rozpoznawania sprawy w składzie siedmiu sędziów, wśród których dwóch ukończyło 65. rok życia, a prezydent Andrzej Duda nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek stwierdziła, że to "sabotaż reformy sądownictwa".

Po kilku godzinach do SN wpłynęły pisma z Kancelarii Prezydenta zawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku. Małgorzata Gersdorf upoważniła sędziego Dariusza Zawistowskiego do zastępowania jej na stanowisku I prezesa SN

Papież zwołuje szczyt ws. pedofili

Papież Franciszek zwołał na luty przyszłego roku szczyt z udziałem przewodniczących episkopatów z całego świata na temat pedofilii - poinformował Watykan. Spotkanie to odbędzie się w dniach 21-24 lutego - podano po rozmowach papieża z Radą Kardynałów. To kolejny krok papieża Franciszka w walce z pedofilią, nie tylko w Kościele.

Papież Franciszek zwołuje szczyt ws. pedofilii





Putin chce zakopać topór wojenny

Władimir Putin oświadczył, że chciałby zawarcia przez Rosję traktatu pokojowego z Japonią. Zaproponował premierowi Shinzo Abemu, by traktat został zawarty do końca bieżącego roku bez warunków wstępnych. Zawrzyjmy traktat pokojowy - nie teraz, ale do końca roku. Bez żadnych warunków wstępnych. A potem, na podstawie traktatu pokojowego, jak przyjaciele, będziemy nadal rozwiązywać wszystkie sporne kwestie - powiedział rosyjski prezydent.

Moskwa i Tokio nie podpisały traktatu pokojowego po II wojnie światowej z powodu sporu o cztery wyspy położone na północ od japońskiej wyspy Hokkaido. Chodzi o wyspy: Kunaszyr (Kunashir), Iturup, Habomai i Szykotan (Shikotan). Podczas kadencji Abego na czele japońskiego rządu Tokio zwróciło się ku idei podjęcia wspólnej z Rosją aktywności gospodarczej na wyspach jako sposobu uregulowania sporu. Rozpoczęto realizację projektów pilotażowych.

Trzaskowski w RMF FM chwali Gronkiewicz-Waltz

Dzięki temu, że Hanna Gronkiewicz-Waltz rządziła Warszawą, Warszawa zmieniła się nie do poznania na plus - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Trzaskowski, polityk Platformy Obywatelskiej i kandydat na prezydenta stolicy. Oceniam 12 lat Hanny Gronkiewicz-Waltz pozytywnie, bo widzę, jak zmieniło się moje miasto na plus, natomiast nie bagatelizuję afery reprywatyzacyjnej - dodał gość Roberta Mazurka.

W studiu RMF FM Rafał Trzaskowski przyznał, że w tym tygodniu ma "kilka wspólnych wystąpień z Barbarą Nowacką", która dołączyła do Koalicji Obywatelskiej. Polityk wyjaśnił, że Barbara Nowacka "to znak, że koalicja się rozszerza, że jest w stanie sięgnąć po nowych polityków, którzy bardzo dobrze się kojarzą (...). Politycy opozycji rozumieją, że trzeba się konsolidować, po to, żeby Koalicja Obywatelska była jak najmocniejsza, i żeby wygrać z PiS" - mówił Trzaskowski.

Sellin w RMF FM krytycznie o przeszłości sędziów SN

Politycznie byłaby dla mnie interesująca rozmowa z człowiekiem, który okazuje się, że dosyć sprawnie konsoliduje dzisiejszą opozycję - czyli lider PO Grzegorz Schetyna - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PiS i wiceminister kultury Jarosław Sellin pytany o to, którego z polityków opozycji zaprosiłby do siebie na uroczystą kolację, żeby świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Myślę, że wszyscy inni są mniej istotni, jeśli chodzi o organizowanie żywiołu opozycyjnego. Myślę, że to by było dla mnie najciekawsze - dodaje gość Marcina Zaborskiego.

Prawie 30 lat po upadku komunizmu w Polsce ludzie, którzy powinni się wstydzić tego, co robili w wymiarze sprawiedliwości w czasach PRL-u, piastują eksponowane stanowiska w Sądzie Najwyższym - stwierdził Sellin. Poseł PiS i wiceminister kultury pytany o to, kto obecnie kieruje Sądem Najwyższym odpowiedział krótko: Pan Sędzia Zawistowski. (...) Wiadomo, że pani Gersdorf nie kieruje Sądem Najwyższym. O tym mówi prawo, a nie konkretny człowiek.