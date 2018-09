​Papież Franciszek zwołał na luty przyszłego roku szczyt z udziałem przewodniczących episkopatów z całego świata na temat pedofilii - poinformował Watykan.

Papież Franciszek / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Spotkanie to odbędzie się w dniach 21-24 lutego - podano po rozmowach papieża z Radą Kardynałów.

Niemcy: Przygotowano raport o molestowaniu małoletnich przez katolickich duchownych

Co najmniej 1670 duchownych w Niemczech molestowało swoich małoletnich podopiecznych w latach 1946-2014 - podaje w środę "Spiegel" w wydaniu online, informując o raporcie przygotowanym na zlecenie Kościoła katolickiego w Niemczech.



Raport, zamówiony przez Konferencję Episkopatu Niemiec, sporządziło konsorcjum badawcze uniwersytetów w Mannheim, Heidelbergu i Giessen. Jego oficjalny tytuł to "Wykorzystywanie seksualne małoletnich przez katolickich księży i zakonników na obszarze Niemieckiej Konferencji Biskupów". "Spiegel" pisze, że jest to materiał "ściśle poufny" i że ma on zostać przedstawiony 25 września w Fuldzie przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu kardynała Reinharda Marxa. Tygodnik wszedł w posiadanie streszczenia wyników.



W raporcie wskazano, że w latach 1946-2014 "zaprotokołowano" 3677 przypadków molestowania seksualnego, których dopuściło się łącznie 1670 duchownych. Ofiarami byli w większości niepełnoletni chłopcy. Ponad połowa ofiar nie miała więcej niż 13 lat. W co szóstym przypadku doszło do "różnych form gwałtu". Trzy czwarte wszystkich ofiar pozostawało ze sprawcami "w relacji kościelnej, bądź duszpasterskiej".



"Spiegel" pisze, że połowa wszystkich przypadków nie zostałaby wykryta, gdyby nie żądania odszkodowań przez ofiary, ponieważ w aktach osobowych obwinionych nie było żadnych wzmianek o molestowaniu. W wielu przypadkach wzmianki takie zostały "usunięte lub zmanipulowane" - wskazali autorzy raportu.



Napisali też, że nie ma przesłanek do założenia, iż "seksualne molestowanie małoletnich przez duchownych Kościoła katolickiego to kwestia zamknięta w przeszłości i przezwyciężona". Zaznaczyli, że "seria przypadków molestowania trwała do końca okresu objętego badaniem".



"Spiegel" zwraca uwagę, że "podejrzanie często" obwinieni duchowni byli przenoszeni w inne miejsca, przy czym parafiom, do których trafiali, nie przekazywano informacji o ciążących na nich zarzutach. Tylko jedna trzecia sprawców musiała się poddać postępowaniu zgodnie z prawem kościelnym, ale ostatecznie orzekane sankcje były "minimalne, lub żadne".



"Spiegel" odnotowuje, że obwinieni stanowią 4 procent "aktywnych duchownych".

