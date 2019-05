Lada chwila poznamy oficjalne wyniki wyborów do europarlamentu. Czekamy na ostatnie protokoły z Warszawy i Krakowa - poinformował wcześniej rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka.

W efekcie wyborów do Parlamentu Europejskiego jest w nim proeuropejska większość. Oznacza to, że w nowej kadencji możemy liczyć na konstruktywny i zaangażowany europarlament - oświadczył rzecznik KE Margaritis Schinas. Wynik wyborów europejskich jest namacalnym dowodem na to, że europejska demokracja żyje i ma się dobrze - dodał.

Jak powiedział, w tych wyborach osiągnięta została najwyższa frekwencja w ciągu 20 lat.

Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za udział w eurowyborach. Jak powiedział, frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego była "fenomenalnie wysoka. Bardzo dziękuję Polakom za wielką odpowiedzialność, którą na siebie wzięli - oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Są zwycięzcy, którzy otrzymali mandaty i z całego serca im gratuluję. Proszę, żeby godnie reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim, ale przede wszystkim, aby dbali o interesy naszego kraju i nas - mówił.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w niedzielę. Polacy wybierali 52 europosłów spośród 866 kandydatów.

Z danych PKW przeliczonych z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce wynika, że w wyborach do PE, PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,3 proc., Wiosna - 6,04 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,7 proc., Lewica Razem - 1,24 proc.