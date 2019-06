Zatrzymany 22-latek przyznał się do zamordowania 10-letniej Kristiny i usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Z informacji reporterów RMF FM wynika, że mężczyzna dobrze znał się z matką dziewczynki i był w niej zakochany. Nowe fakty ws. brutalnego morderstwa, do którego doszło w Mrowinach, to jeden z głównych tematów dnia. W poniedziałek nadeszły też nowe informacje ws. pomysłu Zbigniewa Ziobry dotyczącego wytoczenia procesu profesorom z UJ za opinię o nowelizacji Kodeksu karnego. Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, Jarosław Kaczyński zablokował złożenie pozwu. Istotnym wydarzeniem było także przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją ds. VAT. Co jeszcze się działo? Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje z całego dnia.

REKLAMA