Piłkarskie mistrzostwa Europy do lat 21, siatkarska Liga Narodów pań i panów, Copa America oraz prawdopodobnie najtrudniejszy ultra triathlon na świecie – tym będziemy emocjonować się w nadchodzącym tygodniu w sporcie. We wtorek natomiast czeka nas przedsmak europejskich pucharów. Ekstraklasowe zespoły poznają rywali w eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Piłkarze reprezentacji Polski wygrali z Belgią 3:2 (1:1) w Reggio Emilia w pierwszym meczu mistrzostw Europy do lat 21 / PAP/EPA/ALESSIO TARPINI / PAP/EPA

Młodzież gra we Włoszech

Kadra Czesława Michniewicza jest już po pierwszym meczu turnieju z Belgią. W nadchodzącym tygodniu Biało-czerwonych czekać będzie starcie z Hiszpanami i Włochami. To będzie nie tylko walka o mistrzostwo Starego Kontynentu, ale także o przepustkę na Igrzyska w Tokio. Do Japonii polecą cztery najlepsze zespoły turnieju, czyli półfinaliści.

W przypadku awansu do czołowej czwórki Anglii otworzy się szansa dla innej drużyny. Kraje wchodzące w skład Wielkiej Brytanii nie mogą bowiem wystawić oddzielnych reprezentacji w igrzyskach. To oznacza, że o prawo występu w Tokio zagrają dwa pozostałe zespoły z drugich miejsc w grupach. Dodatkowy mecz odbędzie się w takim wypadku w piątek 28 czerwca w Cesenie.

ME do lat 21 są uznawane za drugą najważniejszą - po "dorosłym" Euro - piłkarską imprezą na Starym Kontynencie z udziałem drużyn narodowych. Przed dwoma laty Polska (jako gospodarz nie brała wówczas udziału w eliminacjach) zajęła ostatnie miejsce w grupie. Przegrała ze Słowacją 1:2 i Anglią 0:3 oraz zremisowała ze Szwecją 2:2.

To myślę sobie, że nasze młode gwiazdy - bo niektórzy z nich mają już fajne nazwiska i grają w niezłych klubach - mają możliwość udowodnienia nam kibicom i wszystkim ludziom piłki, że potrafią wygrać z markowymi drużynami. Ja miałem mieszane uczucia co do tej drużyny i to Czesiowi (selekcjoner kadry U-21 Czesławowi Michniewiczowi - przyd. red.) powiedziałem, którego bardzo lubię i cenię. Był taki mecz, kiedy grali z Wyspami Owczymi i nie wiedziałem o co chodzi, bo nie widziałem tam determinacji. Wtedy zapytałem się Czesia, o co chodzi? Odpowiedział mi, że przyszedł jakiś taki dołek. Nie było też jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia na to. Kiedy jednak przyszedł mecz w barażach z Portugalią, który trzeba było wygrać, to w tym meczu okazało się, że nasze młode "orły" potrafią. Myślę więc, że przez takie wpadki jak z Wyspami Owczymi i wygraną z Portugalią, ta drużyna nabrała charakteru i wiary w siebie. Ja miałem już hotel zabukowany, żeby jechać do Bolonii i kibicować drużynie i Czesiowi, ale nie mogę z powodu sytuacji rodzinnej - mówił w RMF FM tuż przed rozpoczęciem turnieju były selekcjoner kadry młodzieżowej i były młodzieżowy reprezentant Polski, który na turnieju do lat 18 wywalczył w 1972 roku brązowy medal - Edward Lorens.





Liga Narodów kobiet i mężczyzn

Już we wtorek nasze siatkarki rozpoczną zmagania w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Na początek czeka je mecz z Japonią. W kolejnych dniach zmierzą się z Dominikaną i Koreą Południową.

Panowie na swoją rywalizację będą czekali do weekendu. Podopieczni Vitala Heynena muszą zaprezentować maksimum swoich możliwości, jeśli chcą zachować szansę na awans do finałowej szóstki rozgrywek. W weekend we Włoszech Polacy zagrają z Argentyną, Serbią i gospodarzami turnieju.

Nocne oglądanie futbolu

Za oceanem rozgrywany jest prestiżowy turniej Copa America, w którym w tym roku goszczą dwie reprezentacje spoza tego kontynentu - Japonia i Katar. Rozgrywki wystartowały w weekend, a mecze odbywają się w nocy czasu polskiego.

Copa America to także poligon doświadczalny, na którym sprawdzone zostaną nowe reguły. W turnieju będziemy mieli okazję zaobserwować niektóre nowe przepisy, uchwalone 1 czerwca. Wówczas zdecydowano m.in., że zmieniany piłkarz ma opuścić boisko przy najbliższej linii, a niekoniecznie tam, gdzie czeka zmiennik; przy rzucie wolnym zawodnicy atakujący nie mogą być częścią muru ani zbliżyć się do niego na mniej niż metr; w przypadku wysokiej temperatury i wilgotności sędzia może przerwać mecz na 90 do 180 sekund, aby piłkarze mogli się ochłodzić, przy czym jest to niezależne od najwyżej 60-sekundowych odpoczynków w celu uzupełnienia płynów. Ponadto zdefiniowano bardziej szczegółowo, w jakich sytuacjach dotknięcie piłki ręką kwalifikuje się jako przewinienie, a w jakich sędzia nie powinien przerywać gry.

Triathlon dla wytrwałych

W weekend w polskich i słowackich tatrach odbędzie się jeden z najtrudniejszych triathlonów na świecie. Harda - organizowana przez Polaków - to wyzwanie składające się z 4,5 kilometra pływania w lodowatych wodach Zalewu Orawskiego, 225 kilometrów jazdy rowerem dookoła Tatr, a na koniec 55 kilometrów wyczerpującego biegu przez całe Polskie Tatry. Całość to ponad 8 tysięcy metrów przewyższenia. O szczegółach tego niezwykłego wyzwania będziemy informować na naszej stronie w sieci.