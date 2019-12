Minister zdrowia Łukasz Szumowski uspokaja w związku z doniesieniami, że zażywana przez chorych na cukrzycę metformina może mieć w sobie silnie trujący związek chemiczny, między innymi podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych. Podkreśla, że mowa jest o ilościach śladowych, które zostały wykryte w naturalnym procesie produkcji. Minister Szumowski zapewnia, że lekarstwa zawierające metforminę nie zostają wycofane z obrotu i zaleca pacjentom kontynuację ich przyjmowania.

/ Dino Stanin/PIXSELL / PAP/EPA

O tym, że zażywana przez Polaków chorych na cukrzycę metformina może mieć w sobie silnie trujący związek chemiczny, pisał "Dziennik Gazeta Prawna".

Minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej zapewniał, że mowa jest o "rozpoznaniu substancji, która jest ubocznym skutkiem syntezy". Środek ten został wykryty w naturalnym procesie produkcji i do tego - jak podkreślał szef resortu zdrowia - w śladowych ilościach.

Czyli to nie jest tak, że coś się stało nagle w trakcie produkcji tego leku, tylko dzięki temu, że te analizy są coraz dokładniejsze, zostały wykryte te substancje w naturalnym procesie tejże produkcji. I to śladowe ilości. Prawdopodobnie te substancje w tym leku w czasie produkcji występowały zawsze, czy od długiego czasu - powiedział.

Minister Szumowski dodał, że zaprzestanie przyjmowania metforminy może grozić poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi niż kontynuacja leczenia tym lekiem.

To daje nam oczywiście sygnał alarmowy, ale jednocześnie upoważnia do stwierdzenia, że mimo iż prawdopodobnie ta substancja w śladowych ilościach znajdowała się w tym leku od bardzo dawna, to efekty terapeutyczne i leczenia tym lekiem dla pacjentów są korzystne - ocenił.





NDMA, czyli N-nitrozodimetyloamina

Metformina to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu II i przyjmowany przez ogromną grupę pacjentów.

"Z naszych informacji wynika, że zanieczyszczenie stwierdzono niezależnie od siebie w dwóch miejscach: w Azji oraz w Niemczech. Dotyczy produkcji substancji w chińskich fabrykach, które zaopatrują w leki niemal całą Europę" - podał "Dziennik Gazeta Prawna".

Niepożądaną substancją jest N-nitrozodimetyloamina (NDMA), czyli toksyczny związek chemiczny, który jest bardzo niebezpieczny dla wątroby. "Ma też działanie rakotwórcze. NDMA jest wstrzykiwane szczurom, by przyspieszyć u nich postęp choroby nowotworowej" - czytamy w "DGP".

Wkrótce więcej na ten temat.