Lider wenezuelskiej opozycji Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Uznały go m.in. Stany Zjednoczone. W polskich Kabikiejmach doszło do poważnego wypadku autobusu, który wiózł dzieci. Zginęło trzech dorosłych, a 11 dzieci trafiło do szpitala. Zmarł Ryszard Peryt, reżyser i dyrektor Polskiej Opery Królewskiej. 30 stycznia czeka nas dodatkowego posiedzenie Sejmu - posłowie zajmą się ustawami dot. ujawniania zarobków w NBP i projektem wprowadzającym program Mama 4+. Taka była środa w Polsce i na świecie. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje z całego dnia.

