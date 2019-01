Tragiczny wypadek w miejscowości Kabikiejmy na drodze krajowej nr 51 pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem w woj. warmińsko-mazurskim. Autobus, którym jechały dzieci, zderzył się z trzema autami osobowymi i samochodem dostawczym. Nie żyje trzech dorosłych.

Zdj. z miejsca wypadku / Gazeta Olsztyńska /

Do wypadku doszło około południa. Na DK51 na trasie Olsztyn - Dobre Miasto w miejscowości Kabikiejmy Dolne zderzyło się pięć pojazdów: volkswagen passat, fiat seicento, opel, bus Iveco oraz autobus.

Na miejscu zginęły trzy osoby. To dwaj kierowcy z samochodów osobowych i jedna z pasażerek.



Autobusem jechało 32 dzieci. Wszystkie dzieciaki zostały ewakuowane przez strażaków, którzy wspólnie z zespołami ratownictwa medycznego udzielili im pierwszej pomocy.

11 lekko rannych dzieci przetransportowano do szpitala dziecięcego w Olsztynie. 11 dzieci podróżujących autobusem ma lekkie obrażenia ciała, zostały przewiezione do szpitala dziecięcego w Olsztynie - przekazał rzecznik prasowy straży pożarnej Rafał Melnyk. "Ich stan jest dobry, nie ma potrzeby ich hospitalizacji" - powiedział rzecznik prasowy szpitala dziecięcego w Olsztynie Grzegorz Adamowicz.

Wszystkie dzieci uczestniczące w wypadku otrzymały od strażaków misie ratownicze i zostały zaopatrzone w koce termiczne. Dzieci, którym nic się nie stało innym autokarem wróciły do Olsztyna.

Autokarem podróżowały dzieci w wielu 7-12 lat. Wracały do Olsztyna z wycieczki. W woj. warmińsko-mazurskim od poniedziałku są ferie, wyjazd dzieci był zorganizowaną formą wypoczynku.



Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, warunki drogowe były dobre: asfalt był suchy i czarny, świeciło słońce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca volkswagena, jadąc od Olsztyna do Dobrego Miasta, zaczął wyprzedzać dwa pojazdy. Z przeciwnej strony nadjechało seicento, z którym się zderzył, a następnie uderzył w autobus.

Droga krajowa 51 to trasa wiodąca ze stolicy Warmii i Mazur w stronę Obwodu Kaliningradzkiego. Droga będzie zablokowana przez kilka godzin.

W wypadku zginęło 3 mężczyzn / Gazeta Olsztyńska /