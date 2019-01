Reprezentantki Włoch, Belgii, Ukrainy, Portugalii i Słowenii będą rywalkami polskich siatkarek podczas tegorocznych mistrzostw Europy. Losowanie grup odbyło się w środę w południe w Stambule.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Turniej finałowy rozegrany zostanie w Polsce, Turcji, na Węgrzech i Słowacji w dniach 23 sierpnia - 8 września. Mecze o medale odbędą się w Ankarze.

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) podzieliła uczestników na koszyki na podstawie najnowszego rankingu. Współgospodarze turnieju zostali rozstawieni.

Po raz pierwszy w historii w ME wezmą udział 24 reprezentacje. W czterech grupach będzie występować sześć zespołów, a do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze.

"Biało-Czerwone" grać będą w łódzkiej Atlas Arenie. Tam też odbędą się spotkania 1/8 finału i ćwierćfinały. Na Węgrzech i Słowacji rozegrana zostanie tylko runda grupowa, a w Turcji wszystkie fazy turnieju łącznie z półfinałami i finałem.

"Biało-Czerwone" czeka trudne zadanie. Wprawdzie los oszczędził im wylosowania uznawanej obecnie za najmocniejszą ekipę - Serbii, ale z pierwszego koszyka do naszej grupy trafiły wicemistrzynie świata - Włoszki.

Dzisiaj patrząc na pierwszy koszyk, nie możemy oceniać, z którymi zespołami grałoby nam się lepiej, a z którymi gorzej. Wszystko się okaże, jak te najmocniejsze reprezentacje potraktują mistrzostwa, w jakich składach wystąpią. Tym bardziej, że turniej odbędzie się już po kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Myślę, że trafiliśmy do najbardziej wyrównanej grupy, w której pięć zespołów: my, Włochy, Belgia, Ukraina i Słowenia będzie walczyć o cztery premiowane awansem miejsca - powiedział PAP selekcjoner polskich siatkarek Jacek Nawrocki.



Jego zdaniem Włoszki, ubiegłoroczne wicemistrzynie świata, to absolutny faworyt "polskiej" grupy.



Włoszek nie trzeba bliżej przedstawiać, ta reprezentacja ma wielki potencjał z takimi gwiazdami, jak Paola Egonu, Cristina Chirichella czy Anna Danesi. Można było zobaczyć podczas wczorajszego meczu Ligi Mistrzyń jak Danesi porusza się na środku siatki, ma niesamowite możliwości. Belgia ma z kolei kilka bardzo doświadczonych zawodniczek, jak Freya Aelbrecht, Lise van Hecke czy Kaja Grobelna, do tego młoda skrzydłowa Britt Herbots, która z powodzeniem występuje w lidze włoskiej. Ukraina świetnie zaprezentowała się podczas ostatnich mistrzostw Europy w Baku, gdzie dopiero po tie-breakach przegrała z Rosją i Bułgarią. Ze Słowenkami graliśmy przed rokiem mecze towarzyskie, ale myślę, że będzie to mocniejsza drużyna niż wtedy. Z dobrej strony pokazały się w kwalifikacjach mistrzostw Europy, a reprezentację prowadzi znakomity włoski trener Alessandro Chiappini. Na dzisiaj najmniej wiemy o Portugalii - analizował Nawrocki.







Grupy ME:



Grupa A: Turcja, Serbia, Bułgaria, Francja, Finlandia, Grecja



Grupa B: Polska, Włochy, Belgia, Ukraina, Portugalia, Słowenia



Grupa C: Węgry, Holandia, Chorwacja, Azerbejdżan, Rumunia, Estonia



Grupa D: Słowacja, Rosja, Niemcy, Białoruś, Hiszpania, Szwajcaria