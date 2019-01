Premier Mateusz Morawiecki zaprosił szefów klubów i kół parlamentarnych na spotkanie w piątek o godz. 15.30 - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Rozmowy mają dotyczyć zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - dodał. Wcześniej takie konsultacje poseł PiS zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM.

Spotkanie - jak wskazał Dworczyk w środę podczas konferencji prasowej - ma się odbyć w Sejmie.

Dworczyk powiedział, że czas, który minął od tragicznych wydarzeń w Gdańsku, był czasem refleksji oraz został poświęcony na analizę działań, jakie należy podjąć, aby "nigdy taki dramat się nie powtórzył".

Poinformował, że w ramach tych prac w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Sprawiedliwości zostały wypracowane "pewne propozycje legislacyjne". Wcześniej takie konsultacje Dworczyk zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM.

Michał Dworczyk proponuje nową jakość w relacjach z opozycją Karolina Bereza /RMF FM

Dodał, że premier chciałby porozmawiać z szefami klubów i kół na temat tych pomysłów. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił szefów klubów parlamentarnych oraz kół sejmowych w najbliższy piątek o godz. 15.30 na spotkanie, które odbędzie się w Sejmie" - powiedział. "Uważamy, że takie zmiany powinny zachodzić (...) w ramach całkowitego konsensusu politycznego - podkreślił Dworczyk.

"Wierzę, że to jest kolejny krok w kierunku budowania trochę lepszej jakości życia politycznego w naszym kraju" - oświadczył szef KPRM.

Lubnauer: Zaproszenie ma charakter ogólny

Zaproszenie ma charakter bardzo ogólny, w związku z tym trudno na razie powiedzieć, jaki jest jego cel, o jakie rozwiązania chodzi, trudno się przygotować do spotkania i mieć jakiekolwiek zdanie - mówi szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



W związku z tym zapowiedziała, że wystosuje do szefa rządu pismo z prośbą o szczegóły: o przedstawienie projektu ustawy lub jego założeń i wyjaśnienie, jaki jest rzeczywisty cel piątkowego spotkania. Jeżeli się idzie na jakieś spotkanie i ma się cokolwiek konsultować, to człowiek chciałby wiedzieć chociaż, czego te konsultacje mają dotyczyć - mówiła.



Zdaniem szefowej Nowoczesnej, pismo premiera to wyciąganie ręki do opozycji. W samym wyciąganiu ręki do opozycji nic złego nie ma, natomiast pytanie jest, na ile za tym idzie rzeczywista zmiany funkcjonowania np. Sejmu, a na ile jest to kwestia rozwiązań, które mają ocieplić wizerunek premiera - mówiła Lubnauer.