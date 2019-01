15 990 244 złote - dokładnie taką sumę udało się zebrać Patrycji Krzymińskiej - internautce, która zorganizowała na Facebooku akcję "Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP". Inny internauta postanowił uzbierać brakującą sumę, by było to dokładnie 16 mln złotych. I udało się.

Po śmierci Pawła Adamowicza wieloletnia wolontariuszka WOŚP, gdańszczanka Patrycja Krzymińska zainicjowała akcję zbiórki do wirtualnej "puszki prezydenta". Zbiórka ta zakończyła się w nocy z 22 na 23 stycznia.

Spodziewałam się, że uzbieram tysiąc - powiedziała w TVN24 organizatorka akcji Patrycja Krzymińska. We wtorek o północy, w momencie zakończenia zbiorki, licznik pokazywał 15 990 244 złote.

Ludzieeeeee!!!!! To jest najpiękniejsze, obywatelskie szaleństwo na świecie!!!! To było coś nieprawdopodobnego! Patrycjo, całujemy, ściskamy, jesteśmy wniebowzięci! Paweł!!! Twoja dzisiejsza skarbonka będzie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej! Kochani! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy! - taki wpis znalazł się na Facebooku WOŚP.

Jeden z internautów postanowił pomóc zaokrąglić zebrana kwotę. Napisał do mnie pan Miłosz (...) stworzył zbiórkę "Hej Pati! Zgubiłaś coś " i dozbierał brakującą kwotę (...) dzięki temu mamy 16 baniek - powiedziała Krzymińska.

Zbiórka pana Miłosza / Zrzut ekranu

Pani Patrycjo melduję wykonanie zadania! Wysyłam moje najbardziej zaufane gołębie z Pani zgubą! BARDZO PIĘKNIE PANI DZIĘKUJEMYYYY!! AKCJĘ UWAŻAM ZA ZAKOŃCZONĄ! Gołębie wróciły z najcudowniejszymi wieściami - nasze pieniążki doleciały do Patrycji! - napisał na Facebooku pan Miłosz.



Wpis pana Miłosza /Zrzut ekranu

Fundacja WOŚP zapowiedziała, że zebrane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup ambulansu neonatologicznego dla pacjentów w Gdańsku. Chcemy zaproponować, aby za te ogromne pieniądze kupić - zgodnie z celem #wosp2019 - sprzęt dla szpitali pediatrycznych w całym województwie pomorskim. Na początku - rozpoczęliśmy procedurę zakupu karetki neonatologicznej dla Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku. Jesteśmy także po rozmowach z Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który także już przysłał nam zapotrzebowanie na niezbędny sprzęt. Co dalej - to będzie zależało od głosu nas wszystkich - czytamy na profilu WOŚP na Facebooku.

Zbiórka już się zakończyła