​Prof. Małgorzata Gersdorf ujawnia przebieg rozmowy z premierem, KE liczy na kompromis ws. Sądu Najwyższego, KRS nie wystąpi z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, pozew PO przeciwko premierowi do ponownego rozpatrzenia, PGE i Orlen zapłacą grzywny za polskie kluby ukarane za zakrycie logo Nord Stream 2, 136 ofiar śmiertelnych po zatonięciu promu z Tanzanii, Dariusz Przywieczerski w więzieniu - oto wydarzenia, którymi żyła Polska i świat w piątek. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji dnia!

Prof. Małgorzata Gersdorf ujawnia przebieg rozmowy z premierem

"Ja przedstawiłam (premierowi) swoje stanowisko i to stanowisko nie uległo zmianie" - mówiła w oświadczeniu prof. Małgorzata Gersdorf w nawiązaniu do jej czwartkowego spotkania z Mateuszem Morawieckim. Podkreśliła, że chce, by zwolnieni sędziowie powrócili na swoje stanowiska, a ona sama nadal pozostanie I prezes Sądu Najwyższego.

KE ma nadzieję na kompromis ws. Sądu Najwyższego, ale czeka na szybkie ustępstwa

Komisja Europejska utrzymuje stałą presję na Warszawę, choć ma nadzieję na kompromis w sprawie Sądu Najwyższego. Czeka jednak na konkretne ustępstwa - to nieoficjalne ustalenia brukselskiej korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon. Wszystkim w Komisji Europejskiej zależy na tym, żeby Polacy się między sobą wreszcie dogadali - powiedział jeden z rozmówców dziennikarki RMF FM w Brukseli - dodając "kompromis jest bardzo wyczekiwany". Wielu rozmówców mówi, że Bruksela jest już "bardzo zmęczona sytuacją w Polsce" i kompromis przyjęłaby z ulgą.

KRS nie wystąpi z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała, że nie wystąpi z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. W tajnym głosowaniu za wystąpieniem z organizacji było 7 sędziów, 9 opowiedziało się przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Pozew PO przeciwko premierowi zostanie rozpatrzony w trybie wyborczym

Sąd Okręgowy w Warszawie jednak będzie musiał sprawdzić, czy Mateusz Morawiecki kłamał na temat rządów PO- PSL. Sąd Apelacyjny uwzględnił odwołanie Platformy Obywatelskiej. Chodzi o słowa premiera: "Nasi poprzednicy mówili, że 'budujmy nie politykę tylko drogi i mosty'. Nie było ani dróg ani mostów".

PGE i Orlen zapłacą grzywny za polskie kluby ukarane za zakrycie logo Nord Stream 2

PKN Orlen i Polska Grupa Energetyczna pokryją kary finansowe nałożone na polskie drużyny piłki ręcznej - ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. PGE VIVE Kielc i Orlen Wisła Płock zostały ukarane grzywną przez Europejską Federację Piłki Ręcznej. Oba zespoły w inauguracyjnych meczach Ligi Mistrzów wystąpiły w strojach z zakrytymi logo Nord Stream 2, sponsora rozgrywek.

136 ofiar śmiertelnych po zatonięciu promu z Tanzanii

Liczba ofiar śmiertelnych czwartkowego zatonięcia promu pasażerskiego na Jeziorze Wiktorii w Tanzanii wzrosła do 136. Podał Reuters za lokalnym radiem TBC. Wcześniej informowano o co najmniej 86 według informacji tanzańskiej gazety "Daily Citizen".

Dariusz Przywieczerski trafił do więzienia. "Szczególny nadzór"

Dariusz Przywieczerski z aresztu śledczego trafił do zakładu karnego. Służba Więzienna wybrała dla niego jednostkę z oddziałem szpitalnym. Służba Więzienna ze względów bezpieczeństwa nie informuje o dokładnym miejscu pobytu 72-letniego dziś "mózgu afery FOZZ".

Sasin o kontrowersyjnych słowach premiera: Retoryka wiecowa, absolutnie prawdziwa

"Jest pewna retoryka wiecowa i jest ona absolutnie prawdziwa" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin - szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, pytany o słowa premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące budowy dróg i mostów za czasów koalicji PO-PSL. "Coś tam robili" - ocenił gość Marcina Zaborskiego. "Wydano ok. 5 mld złotych na drogi. Marnie to wypada, jak się na 8 lat podzieli" - dodał.



Dworczyk: Chcielibyśmy, by baza USA była ulokowana na flance wschodniej

"Wszyscy rozumieją, że taka decyzja, takie ulokowanie w Polsce stałych baz amerykańskich byłoby bardzo dużym wydarzeniem, wpłynęłoby znacząco na bezpieczeństwo całego regionu i oczywiście Polski. Za wcześnie, by mówić o konkretnych miejscach. Jedno jest pewne: my byśmy chcieli, że gdyby taka decyzja zapadła, żeby taka baza była ulokowana gdzieś na flance wschodniej, na północnym-wschodzie, bądź na wschodzie Polski" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.



