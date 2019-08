Popularność kredytów gotówkowych wynika z ich łatwej dostępności oraz ze swobody w wydatkowaniu otrzymanych środków. Duża różnorodność ofert może jednak skutecznie utrudnić wybór najkorzystniejszej propozycji.

Zgodnie z raportem Kredyt Trendy banki i SKOKi w 2018 roku udzieliły 3,9 mln kredytów gotówkowych na kwotę 70,7 mld zł. To o 6,7% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Dobra koniunktura i rosnące transfery socjalne powodują, że konsumentom łatwiej jest zaciągać kolejne zobowiązania. Decydując się jednak na dodatkowy kredyt, warto sprawdzić, czy przedstawiona oferta faktycznie jest dopasowana do naszych bieżących potrzeb.

Uczciwa ocena własnej kondycji finansowej

Analiza dostępnych ofert kredytu gotówkowego powinna zostać poprzedzona pytaniem - czy domowy budżet udźwignie kolejne zobowiązanie? Wstępną weryfikację przeprowadzić można samodzielnie, sumując osiągane dochody, a następnie pomniejszając je o miesięczne obciążenia związane m. in. z kosztami utrzymania gospodarstwa domowego i rodziny. Należy także pamiętać o zaciągniętych wcześniej zobowiązaniach, które także obniżają nasze finansowe możliwości w oczach analityka kredytowego.

W wariancie optymistycznym wyliczenia prowadzą do comiesięcznej nadwyżki, pozwalającej na obsługę wyższego długu. Gorzej, kiedy ze wstępnych szacunków wynika, że jesteśmy pod kreską. Sytuacja ta oczywiście nie musi oznaczać, że nie mamy szans na kolejne zobowiązanie, gdyż bank w procesie oceny zdolności kredytowej dokonuje wielopłaszczyznowej oceny wnioskodawcy. Ostatecznie kredytodawca może wyrazić zgodę pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia np. poręczenia osoby trzeciej.

Porównywarka kredytów gotówkowych - oszczędność czasu i pieniędzy

Kiedy bieżąca sytuacja finansowo-ekonomiczna pozwala nadal czerpać przyjemność towarzyszącą konsumpcji, warto ostateczny wybór poprzedzić "konkursem" ofert. Najwygodniejszą opcją jest zazwyczaj skorzystanie z propozycji banku prowadzącego nasze główne konto osobiste. Zaciągnięcie kredytu gotówkowego sprowadza się wtedy do kilku kliknięć w systemie bankowości internetowej. Wygoda ta może mieć jednak cenę liczoną w setkach, a nawet w tysiącach złotych.

Z tego powodu warto sprawdzić, jaką ofertą dysponuje konkurencja. Tournee po oddziałach czy samodzielna weryfikacja warunków kredytów na stronach internetowych banków jest czynnością bardzo czasochłonną. Sposobem na wyjście z tej sytuacji są dostępne w sieci narzędzia, jak np.porównywarka finansowa. Rozwiązanie to pozwala na bezpłatne porównywanie ofert z uwzględnieniem takich kryteriów jak np. kwota i okres potencjalnego zobowiązania.

Prowizja, oprocentowanie, RRSO, całkowita kwota do spłaty

Porównując ze sobą kredyty gotówkowe warto zwrócić uwagę na kluczowe elementy opisujące poszczególne oferty. Podstawowym parametrem kształtującym koszt zobowiązania jest oprocentowanie nominalne, które wpływa na wysokość odsetek naliczonych od pożyczonego kapitału. Kolejnym istotnym elementem kosztotwórczym jest prowizja za udzielenie finansowania. Może być ona płatna jednorazowo lub doliczona do kwoty kredytu i spłacana w comiesięcznej racie.

Sposobem na szybszą ocenę ofert jest weryfikacja Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO). Wskaźnik ten, oprócz oprocentowania nominalnego i prowizji, uwzględnia także pozostałe obciążenia wpływające na ostateczny koszt kredytu. Przyjęło się, że im niższe RRSO tym tańszy kredyt, jednak nie zawsze jest to sprawa pewna. Dlatego weryfikację Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania warto uzupełnić analizą całkowitej kwoty do spłaty. Wielkość tę otrzymuje się mnożąc kwotę miesięcznej raty przez okres spłaty zobowiązania. Parametr ten informuje, jaką kwotę ostatecznie należy zwrócić do banku.

Kredyt gotówkowy w zgrzewce z kontem osobistym

Rzadziej eksponowanym przez banki warunkiem, pozwalającym cieszyć się kredytem gotówkowym, jest konieczność skorzystania z produktów dodatkowych. Może być to np. rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy (ROR), na który trafić mają środki pochodzące z kredytu. W takiej sytuacji warto zweryfikować czy proponowane konto osobiste prowadzone jest za darmo. Jeśli bank z tego tytułu pobiera dodatkową opłatę, to należy uwzględnić ten koszt w całym horyzoncie spłaty zobowiązania.