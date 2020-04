"Jesteśmy w grupie krajów, gdzie ilość zakażeń nie przekroczyła 20 tys. Dopiero przekroczyliśmy 10. Przed nami jest dopiero ten szczyt. Wiemy, że w tej pierwszej fali epidemicznej zarazi się 150-200 tys. ludzi. U nas to jeszcze nie nastąpiło" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego. "To jest tylko ta cyfra, którą znamy z potwierdzonych przypadków. W rzeczywistości zakazi się pewnie kilka milionów. To jest oczywiste" - dodał. "8 osób na 10 w ogóle nie wie, że choruje' - przypomniał ekspert.

REKLAMA