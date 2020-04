Badanie tzw. szybkim testem antygenowym polega na wykrywaniu białek koronawirusa w wymazie pobranym z nosa i gardła - mówi dr Paweł Grzesiowski. To trzeci rodzaj badań diagnostycznych w chorobie COVID-19, jednak wciąż nie znana jest czułość ani swoistość testów sprowadzonych do Polski. Polska nadal znajduje się na dole rankingu pod względem ilości wykonanych testów na milion mieszkańców.

W Poznaniu trwa produkcja polskiego testu na koronawirusa / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że w naszym kraju przewiduje się wprowadzenie do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 szybkich testów antygenowych . Przyznał na spotkaniu z dziennikarzami, że resort wiąże z nimi duże nadzieje, mają one pomóc w usprawnianiu wykrywania osób zakażonych tym patogenem. Na razie testy te przechodzą walidację, sprawdzana jest ich wiarygodność. Odbywa się to przy udziale specjalistów Narodowego Instytutu Zdrowia Narodowego - PZH w Warszawie oraz dwóch warszawskich szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego i Szpitala MSWiA.



Szybki test antygenowy to trzeci rodzaj badań diagnostycznych w chorobie COVID-19, oprócz testów molekularnych i serologicznych.



Dr Paweł Grzesiowski, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, podkreślił, że walidacja sprowadzonych do Polski testów antygenowych jest bardzo ważna.

O tego rodzaju testach antygenowych wytwarzanych w Korei Południowej niewiele wiemy, mamy obawy co tego, jaka jest ich czułość i swoistość, podobno wynosi 75-85 proc., ale trudno powiedzieć, co to znaczy. Tylko zwalidowane testy molekularne (PCR), jeśli tylko są prawidłowo wykonane, dają niepodważalne wyniki - podkreślił.







Badania na dużej grupie osób



Walidację testów antygenowych trzeba przeprowadzić na dużej grupie osób, odpowiednimi badaniami, z wykorzystaniem testów molekularnych (PCR), czyli wykrywających w wymazie z gardła i nosa materiał genetyczny drobnoustroju. Ponieważ badania molekularne są "złotym standardem", trzeba porównać wyniki dodatnie i ujemne obydwu testów na co najmniej 200 pacjentach.

Inaczej tego raczej się nie da zrobić - dodaje dr Grzesiowski.



Specjalista tłumaczy, że test antygenowy tym się różni od testu molekularnego, że nie wykrywa materiału genetycznego wirusa, a jedynie jego specyficzne białko.

Obydwa badania można wykonać na podstawie wydzieliny z nosa i gardła, a nie próbki krwi. W teście antygenowym wykorzystuje się specyficzne przeciwciała przeciwko białku wirusa, które pasują do białka wirusa jak kluczyk do zamka - wyjaśnia.



Stosowany jest jeszcze trzeci rodzaj badań, tzw. testy serologiczne, w których do badania pobiera się próbkę krwi. To badanie mówi o przebytym zakażeniu, które polega na wykryciu odpowiedzi immunologicznej czyli przeciwciał, jakie postały w reakcji na zakażenie. W przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 na ogół pojawiają się one po 10-14 dniach od zakażenia, ale ich stabilny poziom obecny jest po miesiącu.



Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział we środę, że prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu testy antygenowe w naszym kraju zostaną zwalidowane , a w następnym tygodniu będzie można je skierować do placówek medycznych. Mają być dostępne m.in. na SOR-ach, izbach przyjęć i domach opieki społecznej. Wynik takiego badania powinien być znany już po 15 minutach.

Polskie testy na koronawirusa

Naukowcy z Poznania opracowali polski test na koronawirusa, którego produkcja ruszyła w ostatnich dniach.

Cały test jest opracowywany we współpracy z firmami. Jedną z tych firm jest Future Synthesis z Poznania. Ta firma przeprowadza wielkoskalowe syntezy kwasów nukleinowych, czyli DNA do tego, żeby móc wyławiać wirusy w wymazach pacjentów - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Maciej Figiel z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, członek zespołu naukowców, którzy stworzyli polski test na koronawirusa.





Dr hab. Maciej Figiel: Na wynik polskiego testu na koronawirusa trzeba czekać do 8 godzin Piotr Szydłowski /RMF FM

Pytany o to, gdzie trafią wyprodukowane w Polsce testy, mówił: Mamy nadzieję, że trafią one wszędzie tam, gdzie są braki testów, czyli do stacji diagnostycznych, do wojewódzkich stacji sanepidu, do laboratoriów np. policyjnych - wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Dopytywany o to, czy testy będą mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach, stwierdził: Będą mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach, natomiast pierwszą partię 150 tys. tych testów w zasadzie kupił rząd.



Pytany o to, gdzie trafią wyprodukowane w Polsce testy, mówił: Mamy nadzieję, że trafią one wszędzie tam, gdzie są braki testów, czyli do stacji diagnostycznych, do wojewódzkich stacji sanepidu, do laboratoriów np. policyjnych - wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Dopytywany o to, czy testy będą mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach, stwierdził: Będą mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach, natomiast pierwszą partię 150 tys. tych testów w zasadzie kupił rząd.





Dr Figiel: Nasz test nie odbiega od innych. Za jego pomocą można też ocenić jakość materiału pobranego do badań Piotr Szydłowski /RMF FM

Figiel zaznaczył, że na wyprodukowanie 150 tys. testów naukowcy potrzebują około trzech tygodni.





Ile testów na koronawirusa wykonuje się w Polsce?

Eksperci są zgodni - kluczowa w walce z pandemią jest ilość wykonywanych na koronawirusa testów. Polska jest na 23 miejscu spośród 27 europejskich krajów pod względem ilości testów wykonanych na milion mieszkańców - wynika z analizy serwisu Euractiv. Ostatnie cztery miejsca zajmują Węgry, Rumunia, Grecja i Bułgaria.



Do czwartku 23 kwietnia, w Polsce pobrano 238 799 próbek na obecność koronawirusa. 10 169 testów dało pozytywną diagnozę. W przeliczeniu na 1 milion mieszkańców przeprowadzonych zostało 6 310. To 23. wynik w unijnej dwudziestce siódemce.

Zdaniem ekspertów, tak mała ilość przeprowadzonych testów może determinować to, że rzeczywista liczba osób zakażonych koronawirusem w kraju jest znacznie wyższa, niż wskazują na to oficjalne dane.

Zestawienie Euractiv dla krajów Unii Europejskiej:

1. Malta - 59 220 testów / 1 mln osób (wykonano 26 148 testów, Malta liczy 493 559 osób)

2. Luksemburg - 57 649 testów / 1 mln osób (wykonano 36 087 testów, Luksemburg liczy 613 894 osób)

3. Estonia - 32 895 testów / 1 mln osób - łącznie 43,6 tys. testów

4. Cypr - 30 712 testy / 1 mln osób - łącznie 37 081 testów

5. Litwa - 30 706 testów / 1 mln osób - łącznie 83 591 testów

6. Portugalia - 27 925 testów / 1 mln osób - łącznie 284 741 testów

7. Włochy - 25 028 testów / 1 mln osób - łącznie 1 513 251 testów

8. Niemcy - 24 738 testów / 1 mln osób - łącznie 2 072 669 testów

9. Irlandia - 22 598 testów / 1 mln mieszkańców - łącznie 111 584 testy

10. Austria - 22 406 testów / 1 mln osób - łącznie 201 794 testy

11. Słowenia - 21 374 testy / 1 mln osób - łącznie 44,4 tys. testów

12. Łotwa - 20 855 testów / 1 mln osób - łącznie 39 336 testów

13. Hiszpania - 19 896 testów / 1 mln osób - łącznie 930 230 testów

14. Dania - 18 726 testów / 1 mln osób - łącznie 108 465 testów

15. Czechy - 17 454 testy / 1 mln osób - łącznie 186 918 testów

16. Belgia - 14 789 testów / 1 mln osób - łącznie 171 400 testów

17. Finlandia - 12 372 testy / 1 mln osób - łącznie 68 552 testy

18. Holandia - 10 004 testy / 1 mln osób - łącznie 171 415 testów

19. Słowacja - 9 642 testy / 1 mln osób - łącznie 52 649 testów

20. Szwecja - 9 357 testów / 1 mln osób - łącznie 94 500 testów

21. Francja - 7 103 testy / 1 mln osób - łącznie 463 662 testy

22. Chorwacja - 6 482 testy / 1 mln osób - łącznie 27 614 testów

23. Polska - 6 310 testów / 1 mln osób - łącznie 238 799 testów

24. Węgry - 5 734 testów / 1 mln osób - łącznie 55 390 testów

25. Rumunia - 5 529 testów / 1 mln osób - łącznie 106 357 testów

26. Grecja - 5 463 testy / 1 mln osób - łącznie 56 944 testy

27. Bułgaria - 3 886 testów / 1 mln osób - łącznie 27 000 testów