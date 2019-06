Kierowca tira, zatrzymany po karambolu na A6 pod Szczecinem, usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. W makabrycznym wypadku zginęło sześć osób, w tym 5-osobowa rodzina, jadąca jednym samochodem. Według prokuratury i wstępnej opinii biegłego z zakresu bezpieczeństwa ruchu, kierowca tira był zajęty czymś innym, niż obserwowaniem tego, co działo się na drodze, nie zachował bezpiecznego odstępu od aut przed sobą i jechał za szybko, by móc w porę wyhamować. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.

