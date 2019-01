Fatalna sytuacja na drogach w województwie łódzkim. Na autostradzie A1 doszło do karambolu. W pobliżu Plichtowa zderzyło się cztery samochody osobowe i dwa ciężarowe. Sześć osób zostało rannych. Z kolei koło Natolina doszło do kolizji z udziałem dwóch aut. Oba zdarzenia spowodowały ogromne utrudnienia na autostradzie. Droga mam być całkowicie zablokowana do południa. Policjanci zamknęli też węzeł numer 22 na autostradzie A1, prowadzący do ulicy Rokicińskiej w Łodzi. Blokują go tiry, które utknęły na zaśnieżonej jezdni.

