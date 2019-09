Janusz Wojciechowski został oficjalnie kandydatem na stanowisko unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła właśnie skład nowej komisji, który musi jeszcze zaakceptować Parlament Europejski.

Janusz Wojciechowski / Rafał Guz / PAP

Dunka Margrethe Vestager została kandydatką na stanowisko wiceszefa Komisji Europejskiej ds. cyfrowych. Frans Timmermans został kandydatem na stanowisko wiceszefa Komisji Europejskiej ds. zielonego ładu. Będzie nadzorował m.in. rolnictwo i klimat. Włoch Paolo Gentiloni kandydatem na komisarza ds. gospodarczych.

Francuzka Sylvie Goulard została kandydatką na stanowisko unijnej komisarz ds. rynku wewnętrznego. Będzie odpowiedzialna za przemysł obronny.

Czeszka Viera Jourova i Belg Didier Reynders mają wspólnie zajmować się praworządnością w nowej KE. To kompromis. Mianowanie Czeszki to pojednawczy sygnał w stronę Polski Węgier. Jak zauważa korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Jourova była ostra w kwestiach praworządności, ale nie tak emocjonalna i arogancka jak Timmermans. Natomiast Reynders to sygnał, że zwycięża teza, iż wszystkie kraje będą traktowane w kwestiach praworządności jednakowo, bo Belg od dawna lansował tezę corocznych raportów dotyczących zasad przestrzegania państwa prawa wszystkich krajach.

Teka klimatyczna w rękach Timmermansa to jednak źle dla Polski, bo będzie on w stałym konflikcie w tych sprawach z polskim rządem, który lansuje raczej gospodarkę opartą na węglu. W dodatku Timmermans ma nadzorować prace polskiego komisarza Janusza Wojciechowskiego. Dobra wiadomość to to, że teka ds. energii jest w rękach Estonki, która rozumie zagrożenia np. ze strony Gazpromu.

Następnie Parlament Europejski będzie głosował nad całym kolegium komisarzy. Przed tym głosowaniem odbędą się przesłuchania kandydatów na komisarzy w odpowiednich komisjach. Ostatnim krokiem jest formalne powołanie Komisji Europejskiej przez Radę Europejską.