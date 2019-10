Brytyjska Izba Gmin poparła w pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia z UE. Chwilę później Izba Gmin odrzuciła wniosek o zakończenie w ciągu trzech dni prac nad ustawą o porozumieniu ws. wystąpienia z UE.

Boris Johnson podczas debaty w parlamencie / JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / PAP/EPA

Rządowy projekt o porozumieniu poparło 329 posłów, przeciwnych było 299. W głosowaniu ws. harmonogramu prac nad ustawą za było 308 posłów, przeciwko było 322.

Brytyjski premier Boris Johnson po przegranym głosowaniu nad harmonogramem prac nad ustawą ws. porozumienia o wystąpieniu z UE zapowiedział, że wstrzymuje ją do czasu odniesienia się przez Brukselę do wniosku o przesunięcie terminu brexitu. Dodał, że w tej sytuacji rząd musi przyspieszyć przygotowania do wyjścia z UE bez umowy. Rada Europejska została poproszona przez Borisa Johnsona o opóźnienie procedury do 31 stycznia. Premier zrobił to wbrew swojej woli.

Johnson, mimo że wygrał wcześniejsze głosowanie, nie może dalej realizować swej strategii w Izbie Gmin. Przerzucając poniekąd odpowiedzialność na Brukselę i myśląc o przedterminowych wyborach parlamentarnych, Boris Johnson daje elektoratowi konkretny sygnał, który może być dla niego atutem - "zrobiłem, co mogłem, ale wygrała siła wyższa".



Wcześniej, podczas parlamentarnej debaty Johnson zapowiedział, że jeśli posłowie nie poprą w wieczornym głosowaniu zarówno samej ustawy, jak i trzydniowego harmonogramu prac nad nią, wycofa projekt i zażąda nowych wyborów. W żaden sposób nie pozwolę na to, by kolejne miesiące były takie same. Jeśli parlament odmówi zgody na to, by brexit doszedł do skutku, a zamiast tego pójdzie swoją drogą i zdecyduje się opóźnić wszystko do stycznia lub jeszcze dłużej, w tych okolicznościach - z wielkim żalem muszę powiedzieć - projekt ustawy trzeba będzie wycofać i będziemy musieli iść do wyborów powszechnych - zapowiedział Johnson.

Ustawa o porozumieniu w sprawie wyjścia - nazwana w skrócie WAB - ma dać politycznym uzgodnieniom z UE, w wynegocjowanej przez rząd Johnsona umowie, prawnie obowiązującą moc, wpisując jej postanowienia do brytyjskiego prawa.