W sobotę Izba Gmin przyjęła poprawkę Oliviera Letwina, która wstrzymuje poparcie umowy brexitowej do czasu, gdy stosowne ustawy nie zostaną przyjęte i nie wejdą w życie. W weekend doszło też do wycieku oleju z elektrowni w Ostrołęce - substancja trafiła do Narwi, skąd w niedzielę później usunęli ją strażacy. We Wrocławiu w ramach festiwalu Brunona Schulza Olga Tokarczuk spotkała się ze swoimi czytelnikami. Bilety rozeszły się w mgnieniu oka, a wydarzenie na telebimach na placu Wolności śledziło kilkaset osób. W cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM odwiedziliśmy Strzelin na Dolnym Śląsku. Oto nasze podsumowanie weekendu!

REKLAMA