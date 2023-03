Iga Świątek nadal pewnie prowadzi w światowym rankingu tenisistek, ale do Polki zbliżyła się druga w zestawieniu Białorusinka Aryna Sabalenka.

Świątek straciła część punktów za triumf w Indian Wells sprzed roku, gdyż w zakończonej w niedzielę tegorocznej edycji odpadła w półfinale. To sprawiło, że druga na liście WTA Sabalenka, która doszła do finału, sporo do niej nadrobiła i obecnie obie zawodniczki dzieli 3235 punktów.