"Chciałabym zobaczyć, jak WTA rozwija się biznesowo, staje się bardziej popularna, zmniejsza różnicę między WTA a ATP pod względem nagród pieniężnych i zainteresowania kibiców" - powiedziała liderka światowego rankingu Iga Świątek podczas turnieju tenisowego WTA w Dubaju.

Iga Świątek / ALI HAIDER / PAP/EPA

Polska tenisistka wyraziła nadzieję, że włodarze WTA będą robić więcej, by zwiększyć popularność rozgrywek w 2023 roku i zniwelować różnice w nagrodach pieniężnych między turniejami żeńskimi i męskimi.

Nasz tenis dostarcza tyle samo emocji co męski. Jest jednak coś, co można znaleźć w grze kobiet, czego nie ma w rywalizacji mężczyzn - podkreśliła Świątek.



Aktualnie takie same nagrody dla kobiet i mężczyzn oferowane są tylko w czterech turniejach wielkoszlemowych.



Obecnie, po latach słuchania, że nie jesteśmy stabilne, rzeczywiście jesteśmy stabilne. Czołowe zawodniczki grają świetnie w większości turniejów - zwróciła uwagę Polka.



Poparła ją najlepsza aktualnie amerykańska tenisistka Jessica Pegula, która w światowym rankingu zajmuje trzecie miejsce.



Mam nadzieję, że wciąż będziemy wywierać nacisk, żeby nagrody pieniężne były równe we wszystkich turniejach, żeby rywalizacja kobiet częściej była transmitowana w telewizji - dodała Amerykanka.



Pegula zwróciła uwagę, że mecze miksta podczas turnieju reprezentacji narodowych United Cup były jednym ze sposobów, by to osiągnąć.



Powoli widzimy coraz częściej, szczególnie było tak podczas United Cup, że wszyscy chcą oglądać mężczyzn i kobiety grających razem na tym samym korcie, w tej samej drużynie. Dla nas to była dobra zabawa, a ludzie kochają to oglądać - podkreśliła trzecia rakieta świata.