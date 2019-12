"System sądownictwa wymaga reform, ale nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie cztery lata. Nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe" - powiedział w telewizyjnym wystąpieniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Tomasz Grodzki / Paweł Supernak / PAP

Grodzki przywołał łacińską sentencję "Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere", która w wolnym tłumaczeniu oznacza, że "na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie" i powinna być - jak akcentował - zawołaniem wszystkich osób działających w służbie publicznej.



W tym duchu chciałbym poinformować, że Senat obradował nad ważnymi ustawami, w tym nad senacką inicjatywą kończąca niesprawiedliwe traktowanie emerytalne kobiet z rocznika 1953, którą wysłaliśmy do Sejmu - powiedział Grodzki.



Przekazał, że na następnym posiedzeniu Senat zajmie się tzw. ustawami sądowymi, które - jak wskazał - wzbudzają kontrowersje i protesty. Są one ważne dla sędziów, ale jeszcze ważniejsze dla każdego z nas, gdyż każdy chciałby być sądzony sprawiedliwie przez niezawisłego sędziego - mówił marszałek.



Wiem, że system sądownictwa wymaga reform, ale chyba nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie cztery lata. Dlatego zapewniam państwa, że nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe, dbając o nienaruszalność konstytucyjnej zasady współpracy ale i wzajemnej niezależności władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej, gdyż jest to fundament demokratycznego ustroju państwa - dodał Tomasz Grodzki.