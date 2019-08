O 17:00 - w godzinie "W", w dniu 75. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego cała Polska oddała hołd tym, którzy w 1944 roku stanęli do walki z niemieckim okupantem. To dla nich w całej Polsce zawyły syreny.

Godzina "W" na Rondzie Dmowskiego w Warszawie





Marsz Powstania Warszawskiego







Po godz. 17.30 z ronda Dmowskiego wyruszył VIII Marsz Powstania Warszawskiego zorganizowany przez środowiska narodowe. Demonstranci zamierzają przejść przed Pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie kontrmanifestację zapowiedziały już m.in. środowiska antyfaszystowskie.



Marsz zorganizowany przez środowiska narodowe, m.in. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, wyruszył z ronda Dmowskiego. Demonstranci idą ulicą Marszałkowską skąd Królewską, Krakowskim Przedmieściem, a następnie Miodową przejdą na plac Krasińskich przed Pomnik Powstania Warszawskiego.





Hołd Powstańcom Warszawskim oddano również na Rynku Głównym w Krakowie.









W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego weterani Armii Krajowej i działacze niepodległościowi zaciągnęli symboliczną wartę honorową przy kamieniu węgielnym pomnika AK pod Wawelem. W ten sposób chcą przypomnieć władzom o konieczności jego budowy.









Mieszkańcy stolicy i turyści zgromadzeni na pl. Zamkowym w godzinę "W" oddali hołd powstańcom w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Godzina "W" na placu Zamkowym w Warszawie



Jak powiedziała PAP 22-letnia Ania, mieszkanka Warszawy od prawie pięciu lat, na placu Zamkowym jest dzisiaj, by uczcić rocznicę powstania.



Żyję już kilka lat w Warszawie, lubię poznawać to miasto i nawet nie mogę sobie wyobrazić, w jak trudnej sytuacji byli powstańcy. Bardzo mała ilość broni, głód czy ciągły strach przed okupantem, a jednak walczyli ponad 60 dni. Mam wielki szacunek do tych ludzi, którzy woleli zginąć za ojczyznę, niż podporządkować się Niemcom - mówiła dziewczyna.



Pani Karolina przyszła na plac Zamkowy specjalnie, aby uczcić pamięć tych, którzy zginęli tamtego lata. Jej zdaniem los powstańców skłania również do refleksji o współczesności. Godzina "W" skłania do refleksji nie tylko o losach powstańców, ale także o obecnym życiu - powiedziała. Jak dodała, "warto docenić to, co mamy teraz, i porównać to z dramatyczną sytuacją, w jakiej znaleźli się powstańcy w 1944 roku".



Także pan Roman przyszedł na plac, ponieważ uważa, że powstanie to jedna z najważniejszych dat w historii miasta. Powstanie było przejawem patriotyzmu tych ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. To była ich ostatnia nadzieja na wyzwolenie. Musimy o tym pamiętać i przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom - powiedział.





O godzinie "W" pamiętali również mieszkańcy Szczecina.





Godzina "W" w Szczecinie





Stojąc w zadumie przy pomniku Gloria Victis, obejmujemy pamięcią, miłością i modlitwą poległych i zmarłych uczestników wolnościowego zrywu. Oddajemy cześć zwyciężonym, lecz niepokonanym - mówił bp polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jesteście dla nas wzorem do naśladowania. Wasz heroiczny czyn utwierdza nas w przekonaniu, że naród, który był do tego zdolny, może być pewny, że nigdy nie zginie - podkreślił.





Godzina "W" na Wiśle w Warszawie, w miejscu zatopienia statku "Bajka".





Godzina "W" na Wiśle, w miejscu zatopienia statku "Bajka"





Godzina "W" w Sopocie.









Zdaniem dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego godzina "W" jest tak wyjątkowa, ponieważ to jedyny moment, w którym w "zniszczonym kiedyś przez totalitarną III Rzeszę mieście", pojawia się coś co "manifestuje ducha, manifestuje wspólnotę".



I ludzie, którzy się wcześniej nie znali, nagle manifestują coś razem. Przez tę minutę jesteśmy jakby w innym świecie. Ujawnia się jakaś wyjątkowość tej chwili. Ludzie, którzy zatrzymują się obok siebie, którzy mają różny stosunek do Powstania, do aktualnej rzeczywistości, robią coś razem. Zatrzymują rowery, samochody, robią coś wyjątkowego - mówił Ołdakowski.





Godzina "W" w Poznaniu.









Warszawa w godzinie "W" na moment się zatrzymała. Stanęły samochody, autobusy i przechodnie.



Godzina "W" na rondzie Dmowskiego w Warszawie

Rozpoczynają się uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. O 17.00, w godzinę "W", hołd powstańcom oddadzą przybyli na uroczystości weterani, warszawiacy, a także przedstawiciele władz, m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.





