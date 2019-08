Policja usunęła z placu Krasińskich protestujących przeciwko Marszowi Powstania Warszawskiego. Funkcjonariusze apelowali wcześniej do tych osób o odsunięcie się. Kilkadziesiąt osób zostało wylegitymowanych. Ich sprawy trafią do sądu.

Policja usunęła z placu Krasińskich protestujących przeciwko Marszowi Powstania Warszawskiego / Marcin Obara / PAP

Marsz Powstania Warszawskiego został zorganizowany przez środowiska narodowe. Wyruszył ok. godz. 17.30 z ronda Dmowskiego. Demonstranci przeszli ulicą Marszałkowską skąd Królewską, Krakowskim Przedmieściem, a następnie Miodową udali się na plac Krasińskich przed Pomnik Powstania Warszawskiego.



Do próby zablokowania marszu doszło na pl. Krasińskich. Grupa osób protestujących przeciwko manifestacji środowisk narodowych zebrała się przy schodach przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego.



Jak powiedział PAP asp. sztab. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji, policja wielokrotnie zwracała się do kontrmanifestantów o odsunięcie się z tego miejsca i informowała, że nie można blokować legalnego zgromadzenia. O to samo apelowali także przedstawiciele stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.





Protestujący nie posłuchali apeli, dlatego policjanci przenieśli ich poza pl. Krasińskich / Marcin Obara / PAP



Protestujący nie posłuchali apeli, dlatego policjanci przenieśli ich poza pl. Krasińskich. Interwencji towarzyszyły okrzyki m.in. "Faszyści policja - jedna koalicja".



Mrozek poinformował, że przed Marszem Powstania Warszawskiego szli obserwatorzy z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, oceniający postawę jego uczestników, a także niesione flagi i transparenty. Jak zaznaczył, obserwatorzy nie przekazali policji żadnych informacji, które wskazywałyby na naruszenie podczas tego zgromadzenia obowiązujących przepisów.

Marsz Powstania Warszawskiego został zorganizowany przez środowiska narodowe / Marcin Obara / PAP