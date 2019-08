O 17:00 - godzinie "W", w dniu 75. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego cała Polska oddała hołd tym, którzy w 1944 roku stanęli do walki z niemieckim okupantem. To dla nich w całej Polsce zawyły syreny.

17:11

Godzina "W" na Wiśle w Warszawie, w miejscu zatopienia statku "Bajka".





17:09

Godzina "W" w Sopocie.









17:08



Zdaniem dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego godzina "W" jest tak wyjątkowa, ponieważ to jedyny moment, w którym w "zniszczonym kiedyś przez totalitarną III Rzeszę mieście", pojawia się coś co "manifestuje ducha, manifestuje wspólnotę".



I ludzie, którzy się wcześniej nie znali, nagle manifestują coś razem. Przez tę minutę jesteśmy jakby w innym świecie. Ujawnia się jakaś wyjątkowość tej chwili. Ludzie, którzy zatrzymują się obok siebie, którzy mają różny stosunek do Powstania, do aktualnej rzeczywistości, robią coś razem. Zatrzymują rowery, samochody, robią coś wyjątkowego - mówił Ołdakowski.





17:07

Godzina "W" w Poznaniu.









17:02







Warszawa w godzinie "W" na moment się zatrzymała. Stanęły samochody, autobusy i przechodnie. Na Placu Zamkowym zebrali się mieszkańcy miasta z biało-czerwonymi flagami.





16:59

Rozpoczynają się uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. O 17.00, w godzinę "W", hołd powstańcom oddadzą przybyli na uroczystości weterani, warszawiacy, a także przedstawiciele władz, m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.





16:58

Godzina "W" w Muzeum Powstania Warszawskiego.