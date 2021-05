9,5 tysiąca widzów obejrzy wieczorem w Gdańsku finałowy mecz piłkarskiej Ligi Europy Manchesteru United z Villarreal. Wczoraj między kibicami dochodziło do przepychanek.

Piłkarska LE. W środę hiszpańsko-angielski finał w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

W centrum Gdańska spotkać można było grupy angielskich i hiszpańskich kibiców. Jednak w pewnym momencie do akcji wkroczyła grupa chuliganów z Polski. Zdemolowano m.in. kawiarniany ogródek na słynnym Długim Targu.



Wczoraj policja pytana przez nas o szczegóły stwierdziła, że nic się nie dzieje. Dziś informuje o dwóch zaatakowanych obywatelach Malty.



Gdański finał

Finałowe spotkanie, które rozpocznie się w środę o 21, obejrzy 9,5 tysiąca widzów. Co prawda Arena Gdańsk liczy prawie 40 tysięcy miejsc, jednak zgodnie z wytycznymi trybuny mogą być zajęte maksymalnie do 25 procent.



Po dwa tysiące wejściówek otrzymali kibice obu klubów, kolejne dwa tysiące trafiły do otwartej sprzedaży, natomiast 3,5 tysiąca przeznaczono dla lokalnego komitetu organizacyjnego, UEFA i federacji krajowych, partnerów handlowych oraz nadawców.





W poniedziałek w Gdańsku Rębiechowie wylądowały cztery samoloty czarterowe lecące z kibicami Villarreal z Walencji.



"Zgodnie z zasadą, którą wprowadziła UFEA, loty czarterowe muszą być powiązane z wyczarterowanymi autokarami. W związku z tym pod lotniskiem podstawione są pojazdy, które zawożą fanów obu drużyn bezpośrednio na stadion, gdzie stoją food trucki oraz toalety. Z kolei z przystadionowych parkingów kursują autobusy wahadłowe, które jeżdżą do centrum miasta" - tłumaczył miejski koordynator ds. finału LE Zbigniew Weinar.



Obie drużyny odbyły we wtorek oficjalne treningi, natomiast w środę o 12 zawodnicy "Czerwonych Diabłów" mają zaplanowany przedmeczowy rozruch na Stadionie Miejskim w Gdyni, gdzie na co dzień rozgrywa swoje ligowe spotkania Arka. Zespół Villarreal zrezygnował z dodatkowych zajęć.