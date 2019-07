Była premier Ewa Kopacz (Platforma Obywatelska) została wybrana na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego.

Ewa Kopacz / Radek Pietruszka / PAP

Głosowanie jest tajne. By zdobyć stanowisko kandydat lub kandydatka muszą zdobyć ponad 50 proc. głosów. Kopacz otrzymała 461 głosów poparcia.





Ewa Kopacz była kandydatką Europejskiej Partii Ludowej.



Kandydatem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów był Zdzisław Krasnodębski. W pierwszej turze otrzymał on 169 głosów, co nie wystarczyło do objęcia funkcji.

Parlament Europejski w pierwszej turze wybrał 11 wiceprzewodniczących na 14 stanowisk. Potrzebna jest więc druga tura, by obsadzić trzy wolne miejsca.