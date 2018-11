"Mam wpisane w kalendarz spotkania z ministrami środowiska z różnych krajów" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister środowiska Henryk Kowalczyk pytany o to, czy na szczycie klimatycznym w Katowicach spotka się z liderem grupy U2 - Bono. "Nie umawiam się z celebrytami, umawiam się z ministrami środowiska, których będzie naprawdę wielu. Będziemy rozmawiać o ochronie klimatu" - tłumaczył Kowalczyk.

Henryk Kowalczyk / Karolina Bereza / RMF FM

Nie dostrzegam konfliktu interesów. Łatwo jest kogoś pomawiać - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister środowiska Henryk Kowalczyk pytany o sprawę Kacpra Kamińskiego - syna ministra Mariusza Kamińskiego, który pracuje w Banku Światowym.

Czy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powinien podać się do dymisji w związku z aferą KNF? Wszystko zależy od tego, jak w swoim sumieniu to widzi. Jeśli miał jakiekolwiek podejrzenia, przypuszczał, że może nie mieć zaufania do byłego szefa KNF-u, to może rozważać. Jeśli absolutnie był tego nieświadomy to trudno stosować zbiorową odpowiedzialność - stwierdził Kowalczyk.

Marcin Zaborski, RMF FM: Ojciec bankowca m.in. panie ministrze, zgodziłby się pan, żeby pana syn pracował w Baku Światowym z rekomendacji Narodowego Banku Polskiego tak jak syn ministra Kamińskiego?

Henryk Kowalczyk, minister środowiska: Wolałbym żeby pracował jednak w zupełnie niezależnych instytucjach.

Dlaczego?

Zawsze jest tak, że później całkowicie niezasadne, ale jakieś są insynuacje...

Dostrzega pan konflikt interesów w takiej sytuacji?

Nie, nie dostrzegam konfliktu interesów, natomiast w tym momencie łatwo jest kogoś pomawiać i myślę, że to zupełnie niepotrzebne, ale...

No tak, ale można też pytać, że jak to jest, że pana synowi czy też synowi innego ministra pomaga Bank Centralny kierowany przez Adama Glapińskiego przez lata związanego ze środowiskiem PiS-u?

Nie wiem na ile pomagał, zgodnie z oświadczeniem młodego Kamińskiego, bo nawet nie pamiętam jego imienia...

Kacper.

...że absolutnie nikt nie pomagał. Sam robił tę karierę.

Bank Światowy oświadczył: "Wyboru doradców dyrektorów wykonawczych w Banku Światowym dokonują sami dyrektorzy wykonawczy, którzy mianowani są z kolei przez kraje członkowskie Banku".

No to bardzo pośrednia zależność, więc nie chciałbym tutaj oceniać tego.

Jeszcze niedawno prezes NBP Adam Glapiński przekonywał, że odwołany szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Ch., spełnia najwyższe kryteria uczciwości, patriotyzmu i profesjonalizmu. Teraz prokuratura stawia Markowi Ch. zarzut i wysyła do sądu wniosek o jego aresztowanie. Prezes Glapiński znalazł się w niezręcznej sytuacji?

Na pewno ręcząc za kogoś - pewnie w dobrej wierze i z tą wiedzą, którą miał prezes NBP - pewnie tak to robił, natomiast jak widać trzeba mieć ograniczenie zaufanie do każdego. Do każdego.

No tak, ale to jest człowiek, który odpowiada za stabilność polskiego pieniądza. Nie powinien ważyć słów jednak bardziej?

Wówczas wtedy co mówił prezes Glapiński o byłym szefie KNF-u miał do tego przekonanie, to miał tak prawo mówić, natomiast nie miał tej wiedzy, którą pewnie ma teraz.

No tak, ale czytał gazety i widział co się święci. Ma pan pełne zaufanie do prezesa Glapińskiego?

Ja mam zaufanie, ja mam pełne zaufanie do każdego, dopóki ktoś mnie nie zawiedzie. Na tej zasadzie.

Widzi pan powody, dla których Adam Glapiński powinien rozważać dymisję ze stanowiska szefa NBP?

Wszystko zależy od tego, jak w swoim sumieniu to widzi, jeśli rzeczywiście wiedział czy miał jakiekolwiek podejrzenia, czy przypuszczał, że może nie mieć zaufania do byłego szefa KNF-u to może rozważać, natomiast jeśli absolutnie był tego nieświadomy, to naprawdę trudno tu stosować zbiorową odpowiedzialność. Nie ma takiego zwyczaju. Naprawdę szczerze w sumieniu, jeśli był przekonany o kompetencjach, uczciwości byłego szefa KNF-u, no to nie widzę powodu, żeby akurat przez kogoś miał się podawać do dymisji prezes.

Pana podwórko - szczyt klimatyczny w Katowicach lada dzień. Będą padały pytania o to, jak walczymy z ocieplaniem klimatu i dlaczego zużywamy tyle węgla. Idziemy tu na zwarcie z Komisją Europejską?

Nie, nie idziemy zwarcie z Komisją Europejską, wykonujemy wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej. Tutaj nie ma żadnych sprzeczności.

Komisja Europejska ogłosiła właśnie swoją strategię klimatyczną. Jeszcze mocniej chce zmniejszać zużycie węgla. My na razie raczej bym powiedział wstrzemięźliwie myślimy o pożegnaniu z węglem.

Komisja Europejska ogłaszając strategię klimatyczną raczej nie wskazała, jakimi metodami należy osiągnąć redukcję emisji. Postawiła tylko cele, że oto do roku 2050 mamy doprowadzić do bilansu, czyli tyle ile emitujemy, tyle powinniśmy pochłaniać. Natomiast nie narzuca żadnemu krajowi metod, jakimi chce to zrobić. Pewnie u nas będzie tak, że będzie się zmniejszał udział węgla w tym miksie energetycznym, jednocześnie będziemy się starali zwiększyć pochłanianie, choćby przez lasy, zresztą to już się dzieje. Będziemy się starali doprowadzić do tego bilansu, do tego zerowego bilansu emisji CO2, ale komisja, co bardzo cenię, nie narzuca nikomu metody, tylko cel. I to jest bardzo ważne.

W kampanii wyborczej premier Morawiecki mówił, że Prawo i Sprawiedliwość wyraża program uniezależniania energetycznego od Rosji. A tymczasem, widzimy to nie od dziś, że na potęgę sprowadzamy z Rosji węgiel. Przez pól roku chociażby teraz sprowadziliśmy do Polski więcej węgla z Rosji niż przez cały 2015 rok, panie ministrze.





