Była wiceminister finansów z rządu PO-PSL prof. Elżbieta Chojna-Duch zdradziła w RMF FM, co przyczyniło się do powstania luki VAT-owskiej. "To nie tylko przepisy, ale cały ciąg zdarzeń po tym: stosowanie prawa, administracja podatkowa, kontrola skarbowa, orzecznictwo, interpretacje podatkowe" - wyjaśniła. Ówczesne przepisy dotyczące VAT "umożliwiały różnego rodzaju nadużycia, oszustwa, wyłudzenia" - dodała.

Chojna-Duch: Przepisy umożliwiały nadużycia, oszustwa i wyłudzenia VAT /Pixabay

