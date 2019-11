To będzie koniec kombinatu w Krakowie Nowej Hucie. Dzisiaj rano załoga usłyszała, że jeszcze w listopadzie dojdzie do wygaszenia wielkiego pieca. Taką informację przekazał Geert Verbeeck, prezes ArcelorMittal Poland. Przedstawiciel związkowców Józef Kawula twierdzi, że decyzja ta w praktyce oznacza, że 1500 do 2000 ludzi może w ciągu najbliższych 3 miesięcy stracić pracę.

REKLAMA