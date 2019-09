Z udziałem prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera odbyły się nad ranem w Wieluniu obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poranne uroczystości na Westerplatte, organizowane przez władze Gdańska, rozpoczęły się, zgodnie z tradycją dźwiękiem syren, tuż przed 4.45. O tej godzinie bowiem 1 września 1939 r. nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

08:11

W rocznicę wybuchu II wojny światowej sprawdzamy, jak polskie gazety pisały o Adolfie Hitlerze w ostatnich tygodniach przed niemieckim atakiem na Polskę.



Przestraszony szaleniec. Kawaler z rozklekotanymi nerwami. Uosobienie zaborczości. Budowały obraz schorowanego człowieka, który ukrywa się przed światem. Ale też interesowały się jego rzekomymi romansami i matrymonialnymi planami - pisze dziennikarz RMF FM Marcin Zaborski. POLECAMY CAŁY BLOG NASZEGO DZIENNIKARZA





08:07

Jaka atmosfera poprzedzała dzień 1 września 1939 roku, w którym nastąpił atak niemiecki na Polskę?



Relacje świadków wspominają, że był to dzień przysłowiowej "ciszy przed burzą" - tak o czwartku, 31 sierpnia 1939 roku mówi RMF FM Jan Daniluk, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Pozorny spokój miał zapanować na terenach dawnego Wolnego Miasta Gdańska, na których już od wiosny rosło napięcie związane z napiętymi relacjami między Polską a III Rzeszą. Akurat dzień przed wybuchem II Wojny Światowej atmosfera w mieście - jak się okazało na pozór - uspokoiła się.



POLECAMY CAŁĄ ROZMOWĘ Z HISTORYKIEM JANEM DANILUKIEM





07:36

Nie możemy pozwolić na to, aby ludzie głoszący nietolerancję, nienawiść, konflikt wzięli górę - mówił podczas uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte pierwszy zastępca szefa Komisji Europejskiej Frans Timmermans.



Powiedział, że wracamy do tego miejsca co roku, żeby uczcić tych, którzy polegli za naszą wolność - zarówno polską jak i europejską.



Jesteśmy tutaj w 80. rocznicę rozpoczęcia okropieństw, które spotkały polską ludność. Jesteśmy tu po to, aby pamiętać co się stało - szczególnie, że jedna piąta ludności Polski została zgładzona podczas sześciu lat wojny - podkreślił Timmermans w niedzielę podczas uroczystości.

07:02

Odrabiamy zaległości ostatnich 30 lat i wykonujemy pracę, która będzie ważna nie tylko dla nas i dla naszych potomnych - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.



Szef rządu wyraził wdzięczność wszystkim, którzy "przyczynili się do tego, aby przechować pamięć o walkach na Westerplatte i walkach września i początku października 1939 r.".

06:38

Pamiętając o historii będziemy mogli budować przyjaźń na następne dziesięciolecia Polaków i Niemców - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podziękował prezydentowi Niemiec za wybór Wielunia, jako miejsca uczestnictwa w tych obchodach.



Są w Polsce dwa takie miejsca, które wskazywane są jako miejsca, w których zaczęła się wojna: Westerplatte (...) i to jest Wieluń, gdzie nie było walki, bo nadleciały niemiecki samoloty i zbombardowały zwykłych śpiących ludzi - mówił Duda i dodał, że prezydent Niemiec wybrał jako miejsce swojej obecności Wieluń.

Duda: Pamiętając o historii będziemy mogli budować przyjaźń Polaków i Niemców >>>





06:22

Zmagania o Westerplatte są i na zawsze pozostaną jedną z najpiękniejszych i najbardziej czczonych kart w kronikach chwały polskiego oręża - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości na Westerplatte. Podkreślił, że z radością przyjął wiadomość budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r.



06:02

Chylę czoła przed ofiarami ataku na Wieluń, chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii i proszę o przebaczenie - mówił prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu.



05:40

W imieniu ofiar wojny domagamy się prawdy, pamięci i zadośćuczynienia. Będziemy upamiętniać naszych bohaterów, a z ich ofiary czerpać siły do budowy wolnej, silnej Polski - mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na gdańskim Westerplatte.

05:27

Kto mógł się tego spodziewać, że ta straszna wojna zacznie się od aktu barbarzyństwa, od aktu terroryzmu, od ataku na zwykłych ludzi - mówi prezydent Andrzej Duda w Wieluniu.



Duda: Pamiętając o historii będziemy mogli budować przyjaźń Polaków i Niemców "Pamiętając o historii będziemy mogli budować przyjaźń na następne dziesięciolecia Polaków i Niemców" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podziękował prezydentowi Niemiec za wybór Wielunia, jako miejsca uczestnictwa w tych... czytaj więcej

05:25

Z Westerplatte apelujemy: pokój, nie wojna. Nigdy więcej wojny - powiedziała prezydent Gdańska Aleksander Dulkiewicz podczas obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.



Chylimy dziś nisko głowy, jak co roku oddając hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wspominając o ofiarach wojny i wszystkich żołnierzach walczących pod biało-czerwonym sztandarem - mówiła prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz witając gości uroczystości.

05:15

Przed uroczystością przy pomniku kwiaty na cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte złożyli w imieniu prezydenta minister Paweł Mucha, wicemarszłek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wraz z generalicją.



Podczas uroczystości na Westerplatte, oprócz przemówień, odmówiona zostanie modlitwa za poległych. Zaplanowano też Apel Pamięci, a na zakończenie uroczystości nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.



05:00

W uroczystościach na Westerplatte oprócz premiera udział biorą m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i szef MON Mariusz Błaszczak. Obecna jest delegacja z Komisji Europejskiej z jej wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem na czele. W uroczystościach udział biorą także reprezentanci wielu polskich samorządów oraz 24 zagranicznych miast dotkniętych II wojną światową, m.in. burmistrzowie: Londynu, włoskiego Cassino, norweskiego Narvika, holenderskiej Bredy, izraelskiej Hajfy, japońskiej Osaki.

04:45

Poranne uroczystości na Westerplatte, organizowane przez władze Gdańska, rozpoczęły się, zgodnie z tradycją dźwiękiem syren, tuż przed 4.45. O tej godzinie bowiem 1 września 1939 r. nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie.





Atak niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" na polską składnicę wojskową na Westerplatte był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 r. bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.



04:40

Z udziałem prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera rozpoczęły się w niedzielę nad ranem w Wieluniu (Łódzkie) obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i zbombardowania tego miasta. O godz. 4.40. w mieście zabrzmią syreny alarmowe.



O tej godzinie 1 września 1939 r. rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W nalocie zginęły 32 osoby - pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. "Nad nami widzę samoloty". 80 lat temu zbombardowano śpiący Wieluń>>>