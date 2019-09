Wiceprezydent USA Mike Pence przybył do Polski. Spotka się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, a także będzie uczestniczył w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Wiceprezydent USA 1 września wygłosi przemówienie na pl. Piłsudskiego Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który przyleci do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej za Donalda Trumpa, wygłosi przemówienie 1 września na placu Piłsudskiego - dowiedział się reporter RMF FM.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwołał wizytę w Polsce w czwartek w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem. Zamiast Trumpa na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej do Polski przybył jego zastępca Mike Pence.

Po przylocie do Warszawy wiceprezydent USA przyjechał do Hotelu Marriott.



Pence weźmie udział w centralnym obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które rozpoczną się w południe na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Obecność na uroczystości potwierdziło 40 delegacji zagranicznych, w tym prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy.



W obchodach uczestniczyć będą m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Francji Edouard Philippe oraz prezydenci: Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, Czech Milosz Zeman, Litwy Gitanas Nauseda, Słowacji Zuzana Czaputova, Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Węgier Janos Ader. Podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego wystąpienia wygłoszą prezydenci Polski i Niemiec, a także wiceprezydent USA.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przekazał w piątek, że wiceprezydent USA wraz z małżonką zostaną w Polsce do 2 września. 2 września chcemy zrealizować w zasadzie bardzo podobną sekwencję wydarzeń, które były planowane tutaj w Pałacu Prezydenckim dla obu prezydentów. Pan prezydent będzie rozmawiał z wiceprezydentem Mikiem Pence`em, później także będą rozmowy delegacji, konferencja prasowa prezydenta z wiceprezydentem Mikiem Pence`em. Te wszystkie elementy zostają utrzymane i to będzie wizyta dwudniowa - mówił szef gabinetu prezydenta, dodając, że wizyta ta będzie klasyfikowana jako robocza.



Duda i Pence - mówił Szczerski - będą rozmawiali m.in. o kwestiach gospodarczych i współpracy energetycznej. Chcielibyśmy, by dynamika polskiej gospodarki przełożyła się na amerykańską ofertę inwestycyjną dla Polski. W tym zakresie są czynione duże zabiegi i mam nadzieję, że niedługo będziemy w stanie ogłosić kolejne ważne amerykańskie inwestycje gospodarcze, produkcyjne, które będą miały miejsce w Polsce - podkreślił szef gabinetu prezydenta.



Ponadto, tematem poniedziałkowych rozmów będzie współpraca wojskowa i wspólne inwestowanie w bezpieczeństwo militarne naszego regionu i całego NATO. Są też kwestie relacji społecznych. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mieli do ogłoszenia bardzo ważne informacje dotyczące programu bezwizowego - dodał.



Jak dowiedziała się PAP, w Warszawie dojdzie także do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydentem USA - szczegóły spotkania są nadal ustalane.



Wiceprezydent USA Mike Pence odniósł się w piątek na Twitterze do wizyty w Polsce. Z niecierpliwością czekam na reprezentowanie prezydenta USA Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych w Polsce z podniosłej okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent zostanie w USA, w oczekiwaniu na huragan Dorian, by pomóc tym w potrzebie - napisał wiceprezydent.