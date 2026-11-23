Fenomen Kaszpirowskiego – powrót do czasów zbiorowej hipnozy
Na przełomie lat 80. i 90. Anatolij Kaszpirowski był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych bohaterów masowej wyobraźni w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego telewizyjne seanse hipnozy przyciągały przed ekrany miliony widzów, a ulice miast pustoszały w oczekiwaniu na kolejne „uzdrawiające” odliczanie. Dokument „Kaszpirowski” w reżyserii Łukasza Konopy to fascynująca podróż do świata, w którym granica między wiarą w cud a desperacją była wyjątkowo cienka.
Twórcy filmu, korzystając z wielokrotnych spotkań z samym Kaszpirowskim w ostatnich latach jego życia, ukazują nie tylko sylwetkę niezwykłego hipnotyzera, ale przede wszystkim społeczne tło jego fenomenu. Na tle upadku Związku Radzieckiego, chaosu i niepewności, Kaszpirowski staje się symbolem zbiorowej potrzeby nadziei i poszukiwania autorytetu. Dokument przybliża zarówno sylwetkę kontrowersyjnego uzdrowiciela, jak i emocje, które towarzyszyły milionom ludzi w czasach wielkich przemian.
Film będzie można zobaczyć dwukrotnie: w sobotę 28 listopada 2026 roku o godzinie 20:00 oraz w niedzielę 29 listopada o godzinie 16:00 w warszawskiej Kinotece.
„Sztuka oszustwa” – kulisy finansowego skandalu w świecie sztuki
Drugą propozycją przygotowaną na SerialCon jest premierowy pokaz serialu dokumentalnego „Sztuka oszustwa”. Produkcja odsłania nieznane dotąd kulisy jednej z najgłośniejszych afer ostatnich lat na europejskim rynku dzieł sztuki. Twórcy serialu, Tomasz Bardorsch i Agnieszka Szwajgier, skupiają się na postaci Joanny Segelström – wpływowej marszandki, która przez lata budowała wizerunek elitarnej ekspertki oraz zaufanej doradczyni inwestycyjnej.
Segelström oskarżana jest o stworzenie jednej z największych piramid finansowych w historii branży artystycznej. Obietnice zawrotnych zysków i ekskluzywnych inwestycji skusiły setki osób, które ostatecznie zostały narażone na ogromne straty finansowe. Serial stara się odpowiedzieć na pytanie, jak możliwe było uśpienie czujności tak wielu osób oraz w jaki sposób budowane było zaufanie, które doprowadziło do finansowej katastrofy.
Premierowy seans „Sztuki oszustwa” zaplanowano na środę 25 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 w Kinotece.
SerialCon 2026 – święto seriali i dokumentów w Warszawie
3. BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się w dniach 25–29 listopada 2026 roku w Kinotece, mieszczącej się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję nie tylko zobaczyć wyjątkowe pokazy specjalne, ale także wziąć udział w licznych spotkaniach, panelach dyskusyjnych oraz wydarzeniach towarzyszących, które przyciągają zarówno miłośników seriali, jak i pasjonatów dokumentów.
Wydarzenie stanowi jedną z najważniejszych platform wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnych produkcji telewizyjnych. Tegoroczny program, skupiony wokół tematów manipulacji, zaufania i medialnych fenomenów, z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i refleksji.