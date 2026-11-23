RMF24

Wielbiciele seriali i filmów dokumentalnych będą mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wyjątkowych pokazach specjalnych podczas tegorocznej edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon. W ramach wydarzenia w Kinotece zaprezentowane zostaną dwa poruszające tytuły – dokument „Kaszpirowski” oraz serial „Sztuka oszustwa”, które wnikliwie analizują mechanizmy manipulacji, zaufania i medialnych fenomenów.

Fenomen Kaszpirowskiego – powrót do czasów zbiorowej hipnozy

Na przełomie lat 80. i 90. Anatolij Kaszpirowski był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych bohaterów masowej wyobraźni w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego telewizyjne seanse hipnozy przyciągały przed ekrany miliony widzów, a ulice miast pustoszały w oczekiwaniu na kolejne „uzdrawiające” odliczanie. Dokument „Kaszpirowski” w reżyserii Łukasza Konopy to fascynująca podróż do świata, w którym granica między wiarą w cud a desperacją była wyjątkowo cienka.

Twórcy filmu, korzystając z wielokrotnych spotkań z samym Kaszpirowskim w ostatnich latach jego życia, ukazują nie tylko sylwetkę niezwykłego hipnotyzera, ale przede wszystkim społeczne tło jego fenomenu. Na tle upadku Związku Radzieckiego, chaosu i niepewności, Kaszpirowski staje się symbolem zbiorowej potrzeby nadziei i poszukiwania autorytetu. Dokument przybliża zarówno sylwetkę kontrowersyjnego uzdrowiciela, jak i emocje, które towarzyszyły milionom ludzi w czasach wielkich przemian.

Film będzie można zobaczyć dwukrotnie: w sobotę 28 listopada 2026 roku o godzinie 20:00 oraz w niedzielę 29 listopada o godzinie 16:00 w warszawskiej Kinotece.

Elizabeth McGovern z prestiżową nagrodą Cutting Edge na BNP Paribas Warsaw SerialCon 2026 Elizabeth McGovern, ceniona aktorka znana z roli Lady Cory w „Downton Abbey”, odbierze wyjątkową nagrodę Cutting Edge podczas trzeciej edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon. Wyróżnienie to trafia do twórców, którzy przełamują granice między filmem a…

„Sztuka oszustwa” – kulisy finansowego skandalu w świecie sztuki

Drugą propozycją przygotowaną na SerialCon jest premierowy pokaz serialu dokumentalnego „Sztuka oszustwa”. Produkcja odsłania nieznane dotąd kulisy jednej z najgłośniejszych afer ostatnich lat na europejskim rynku dzieł sztuki. Twórcy serialu, Tomasz Bardorsch i Agnieszka Szwajgier, skupiają się na postaci Joanny Segelström – wpływowej marszandki, która przez lata budowała wizerunek elitarnej ekspertki oraz zaufanej doradczyni inwestycyjnej.

Segelström oskarżana jest o stworzenie jednej z największych piramid finansowych w historii branży artystycznej. Obietnice zawrotnych zysków i ekskluzywnych inwestycji skusiły setki osób, które ostatecznie zostały narażone na ogromne straty finansowe. Serial stara się odpowiedzieć na pytanie, jak możliwe było uśpienie czujności tak wielu osób oraz w jaki sposób budowane było zaufanie, które doprowadziło do finansowej katastrofy.

Premierowy seans „Sztuki oszustwa” zaplanowano na środę 25 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 w Kinotece.

SerialCon 2026 – święto seriali i dokumentów w Warszawie

Festiwal serialowych hitów już wkrótce w Warszawie. Kto zasiądzie w jury? W dniach 25–29 listopada w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się trzecia edycja festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon. Wśród jurorów, którzy przyznają nagrody dla najlepszych seriali, będą m.in. reżyser „Ostatniej rodziny” i…

3. BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się w dniach 25–29 listopada 2026 roku w Kinotece, mieszczącej się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję nie tylko zobaczyć wyjątkowe pokazy specjalne, ale także wziąć udział w licznych spotkaniach, panelach dyskusyjnych oraz wydarzeniach towarzyszących, które przyciągają zarówno miłośników seriali, jak i pasjonatów dokumentów.

Wydarzenie stanowi jedną z najważniejszych platform wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnych produkcji telewizyjnych. Tegoroczny program, skupiony wokół tematów manipulacji, zaufania i medialnych fenomenów, z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i refleksji.