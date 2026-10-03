Anatolij Kaszpirowski nie żyje. Cała Polska oglądała telewizyjnego „uzdrowiciela”

Psychoterapeuta Anatolij Kaszpirowski zmarł w szpitalu w wieku 87 lat. O jego śmierci poinformował w sobotę m.in. rosyjski portal Meduza, powołując się na prezentera Andrieja Małachowa.
Co było przyczyną śmierci Kaszpirowskiego?
Przyczyną śmierci Kaszpirowskiego było zatrzymanie akcji serca - powiedział agencji TASS jego współpracownik Siergiej Rudich.
Nie mogę powiedzieć, że chorował długo, jego ciśnienie krwi gwałtownie spadło i został przewieziony karetką do szpitala, gdzie zmarł. Doszło do zatrzymania krążenia. To było bardzo nieoczekiwane. Przyczyna zatrzymania krążenia jest badana – powiedział informator agencji.
Rosyjskie media informowały w lipcu, że Kaszpirowski chorował na nowotwór złośliwy. W sobotę pojawiły się doniesienia, że próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w stanie ciężkim.
Cała Polska oglądała Kaszpirowskiego
Kaszpirowski zdobył ogromną popularność w ZSRR oraz poza jego granicami, również w Polsce, pod koniec lat 80., kiedy jego publiczne „seanse lecznicze” zaczęły być transmitowane w telewizji.
Przekonywał, że jego metody są skuteczne „od pierwszej sekundy”.
Hipnotyzer odbywał również zagraniczne tournee ze swoimi pokazami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W 1990 roku odwiedził Polskę, a jego seanse były emitowane na antenie TVP.