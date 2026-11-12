Festiwal serialowych hitów już wkrótce w Warszawie. Kto zasiądzie w jury?

RMF24

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W dniach 25–29 listopada w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się trzecia edycja festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon. Wśród jurorów, którzy przyznają nagrody dla najlepszych seriali, będą m.in. reżyser „Ostatniej rodziny” i zdobywczyni Emmy za kostiumy do „Rodu smoka”. O laury powalczą m.in. takie hity jak „Lalka”, „Ołowiane dzieci” czy „Proud”.

O festiwalowe nagrody walczą m.in. twórcy głośnej „Lalki” (na zdj. Tomasz Schuchardt jako Wokulski, fot. Robert Pałka)

O festiwalowe nagrody walczą m.in. twórcy głośnej „Lalki” (na zdj. Tomasz Schuchardt jako Wokulski, fot. Robert Pałka) / materiały prasowe

Oto festiwalowe jury

Przewodniczącym festiwalowego jury będzie Jan P. Matuszyński – reżyser znany za sprawą takich filmów jak „Ostatnia rodzina” czy „Żeby nie było śladów”. Pracował też przy popularnych serialach. Reżyserowany przez niego „Przesmyk” otrzymał dwie nagrody na zeszłorocznym BNP Paribas Warsaw SerialCon - za najlepszy scenariusz i najlepszą rolę żeńską.

W festiwalowym jury zasiądzie również brytyjska reżyserka telewizyjna Louise Hooper. Została okrzyknięta przez Amazon MGM Studios jedną z 25 najbardziej znaczących kobiet w branży.

Hooper reżyserowała m.in. „Wiedźmina” z Henrym Cavillem, a także jeden z najbardziej cenionych brytyjskich seriali komediowych, „Inside No. 9” dla BBC.

W jej dorobku znajdują się także miniseriale „Z Krwi i kości” z nominowanymi do Oscara Imeldą Staunton i Stephenem Rea oraz „Oszustka”, cieszący się uznaniem czteroodcinkowy thriller z laureatką nagrody BAFTA Molly Windsor.

Seriale oceniać będzie także Coky Giedroyc – ceniona reżyserka filmowa i telewizyjna. W jej dorobku znajdują się m.in. takie produkcje jak „Szpiedzy w Warszawie” z Davidem Tennantem i Marcinem Dorocińskim, „Dom grozy” z Evą Green, „Gypsy” z Naomi Watts oraz „Rozpustnice” z Samanthą Morton i Lesley Manville.

Ostatnia jurorka warszawskiego święta seriali to kostiumografka Katherine Burchill. Jej dorobek obejmuje produkcje z różnych gatunków – od horrorów i dramatów kostiumowych po fantasy i widowiskowe kino przygodowe.

Pracowała przy największych produkcjach filmowych i telewizyjnych, w tym przy serialach „Gra o tron. Ród smoka”, za który otrzymała nagrodę Emmy, oraz „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. W jej dorobku znajdują się również miniseriale, takie jak „Skandal w angielskim stylu” z Hugh Grantem, za który otrzymała nagrodę BAFTA, oraz „Sprostowanie” z Cate Blanchett.

Ile kosztuje prawda? Simlat i Hycnar w RMF FM o serialu "Wśród nocnej ciszy” "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka to serial inspirowany jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni w historii PRL. Twórcy wracają do tej historii w 50. rocznicę wydarzeń. W Wigilię na drodze między Połańcem a Zrębinem zginęli…

„Wśród nocnej ciszy” na otwarcie

Tegoroczną edycję festiwalu otworzy pokaz serialu „Wśród nocnej ciszy”, inspirowanego głośną historią zbrodni połanieckiej. To najnowsze dzieło Jana Holoubka. W obsadzie są m.in. Łukasz Simlat, Adam Woronowicz, Tomasz Włosok i Jędrzej Hycnar.



Kto powalczy o nagrody?



Festiwalowe jury przyzna nagrody w 8 kategoriach: Najlepszy Polski Serial Roku 2026, Najlepsza rola męska, Najlepsza rola żeńska, Najlepsza reżyseria, Najlepsze zdjęcia, Najlepsza reżyseria obsady, Najlepszy scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon.

O 25 tysięcy złotych i tytuł najlepszego serialu powalczą takie produkcje jak „Proud”, „Wśród nocnej ciszy”, „Ołowiane dzieci”, „Lalka”, „Matki pingwinów” (sezon II) czy „The Office PL. Sezon 6”.

Do nagród aktorskich nominowani są m.in. Izabela Kuna, Justyna Wasilewska, Joanna Kulig, Sandra Drzymalska, Ignacy Liss, Łukasz Simlat, Michał Żurawski i Tomasz Schuchardt.

Na 10 tys. złotych I tytuł najlepszego reżysera szansę mają z kolei m.in. Jan Holoubek, Paweł Maślona, Maciej Pieprzyca i Łukasz Kośmicki.



Pełna lista nominowanych dostępna jest na stronie festiwalu.