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24 listopada 2026 roku mija dokładnie 35 lat od śmierci Freddiego Mercury’ego, jednego z najwybitniejszych wokalistów w historii muzyki rozrywkowej. Lider Queen odszedł w 1991 roku w wieku zaledwie 45 lat i pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane przeboje, ale też aurę tajemnicy i charyzmy, która hipnotyzuje kolejne pokolenia fanów. Dziedzictwo Freddiego wciąż żyje – a historia jego życia i twórczości nadal inspiruje i porusza.

Od Zanzibaru do podboju światowych scen

Farrokh Bulsara, znany światu jako Freddie Mercury, przyszedł na świat na Zanzibarze (ówczesnej kolonii brytyjskiej), a młodość spędził w Indiach. Pierwsze muzyczne kroki stawiał jako dziecko uczące się gry na fortepianie. Przeprowadzka do Londynu i studia w Ealing College of Art to początek drogi, która zaprowadziła go na muzyczne szczyty. Zanim został legendą, pracował jako sprzedawca w butiku i bagażowy na Heathrow. Przełom nastąpił, gdy dołączył do zespołu Queen – i wtedy historia muzyki nabrała nowego wymiaru.

Queen i narodziny hitów – od „Bohemian Rhapsody” do stadionowych hymnów

Queen z miejsca stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na świecie. Mercury był nie tylko frontmanem, lecz także kompozytorem największych klasyków grupy. To właśnie jego głos rozbrzmiał w nieśmiertelnym „Bohemian Rhapsody” – utworze, który początkowo zatytułowany miał być „Mongolian Rhapsody”. Unikatowy rękopis tekstu trafił niedawno pod młotek za rekordową sumę, a historia zmiany tytułu do dziś rozgrzewa fanów.

Stadionowe tłumy, jak te podczas koncertu w Sao Paulo w 1981 roku czy legendarny występ na Live Aid w 1985 roku, na zawsze zapisały się w historii muzyki. Wspólne odśpiewanie „Radio Ga Ga” przez dziesiątki tysięcy ludzi na Wembley do dziś potrafi wywołać ciarki na plecach.

Przedwczesna śmierć i niegasnąca legenda

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku na skutek powikłań związanych z AIDS. Jego śmierć wstrząsnęła światem, a jednocześnie rozpoczęła nowy rozdział w historii Queen. Członkowie zespołu – Roger Taylor oraz Brian May – do dziś grają pod szyldem Queen, współpracując z Adamem Lambertem, choć żaden wokalista nie jest w stanie wypełnić luki po wybitnym frontmanie.

Mimo upływu lat muzyka Queen wciąż bije rekordy popularności. Przeboje takie jak „Don’t Stop Me Now” i „Bohemian Rhapsody” osiągają miliardowe wyświetlenia w serwisach streamingowych, a kolejne pokolenia chętnie sięgają po kultowe utwory grupy.

Nowe światło na prywatne życie Mercury’ego – tajemnicze dzienniki i sensacyjne doniesienia

W ostatnich latach pojawiło się wiele fascynujących doniesień dotyczących życia prywatnego Freddiego Mercury’ego. Wydane pośmiertnie dzienniki oraz książka brytyjskiej dziennikarki Lesley-Ann Jones zapoczątkowały spekulacje na temat istnienia tajemniczej córki artysty. Według testów DNA mogłaby być owocem jego romansu z żoną bliskiego przyjaciela. Kobieta utrzymuje, że miała z wokalistą bardzo bliską relację przez lata jego życia. Jak dotąd żaden z bliskich Queen nie podważył jednoznacznie tych informacji.