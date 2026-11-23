Od Zanzibaru do podboju światowych scen
Farrokh Bulsara, znany światu jako Freddie Mercury, przyszedł na świat na Zanzibarze (ówczesnej kolonii brytyjskiej), a młodość spędził w Indiach. Pierwsze muzyczne kroki stawiał jako dziecko uczące się gry na fortepianie. Przeprowadzka do Londynu i studia w Ealing College of Art to początek drogi, która zaprowadziła go na muzyczne szczyty. Zanim został legendą, pracował jako sprzedawca w butiku i bagażowy na Heathrow. Przełom nastąpił, gdy dołączył do zespołu Queen – i wtedy historia muzyki nabrała nowego wymiaru.
Queen i narodziny hitów – od „Bohemian Rhapsody” do stadionowych hymnów
Queen z miejsca stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na świecie. Mercury był nie tylko frontmanem, lecz także kompozytorem największych klasyków grupy. To właśnie jego głos rozbrzmiał w nieśmiertelnym „Bohemian Rhapsody” – utworze, który początkowo zatytułowany miał być „Mongolian Rhapsody”. Unikatowy rękopis tekstu trafił niedawno pod młotek za rekordową sumę, a historia zmiany tytułu do dziś rozgrzewa fanów.
Stadionowe tłumy, jak te podczas koncertu w Sao Paulo w 1981 roku czy legendarny występ na Live Aid w 1985 roku, na zawsze zapisały się w historii muzyki. Wspólne odśpiewanie „Radio Ga Ga” przez dziesiątki tysięcy ludzi na Wembley do dziś potrafi wywołać ciarki na plecach.
Przedwczesna śmierć i niegasnąca legenda
Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku na skutek powikłań związanych z AIDS. Jego śmierć wstrząsnęła światem, a jednocześnie rozpoczęła nowy rozdział w historii Queen. Członkowie zespołu – Roger Taylor oraz Brian May – do dziś grają pod szyldem Queen, współpracując z Adamem Lambertem, choć żaden wokalista nie jest w stanie wypełnić luki po wybitnym frontmanie.
Mimo upływu lat muzyka Queen wciąż bije rekordy popularności. Przeboje takie jak „Don’t Stop Me Now” i „Bohemian Rhapsody” osiągają miliardowe wyświetlenia w serwisach streamingowych, a kolejne pokolenia chętnie sięgają po kultowe utwory grupy.
Nowe światło na prywatne życie Mercury’ego – tajemnicze dzienniki i sensacyjne doniesienia
W ostatnich latach pojawiło się wiele fascynujących doniesień dotyczących życia prywatnego Freddiego Mercury’ego. Wydane pośmiertnie dzienniki oraz książka brytyjskiej dziennikarki Lesley-Ann Jones zapoczątkowały spekulacje na temat istnienia tajemniczej córki artysty. Według testów DNA mogłaby być owocem jego romansu z żoną bliskiego przyjaciela. Kobieta utrzymuje, że miała z wokalistą bardzo bliską relację przez lata jego życia. Jak dotąd żaden z bliskich Queen nie podważył jednoznacznie tych informacji.