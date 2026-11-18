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Elizabeth McGovern, ceniona aktorka znana z roli Lady Cory w „Downton Abbey”, odbierze wyjątkową nagrodę Cutting Edge podczas trzeciej edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon. Wyróżnienie to trafia do twórców, którzy przełamują granice między filmem a serialem, wprowadzając innowacje i nową jakość do świata produkcji odcinkowych.

Nagroda Cutting Edge to jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon. Uhonorowani nią są twórcy i twórczynie, którzy nie boją się łamać konwencji i przekraczać granic gatunkowych. Wyróżnienie to jest dedykowane osobowościom, które podejmują odważne tematy, promują różnorodność i wyznaczają nowe kierunki w opowiadaniu historii serialowych. W poprzednich latach laureatami nagrody byli Jared Harris oraz Michelle Fairley – aktorzy znani z niebanalnych ról i zaangażowania w rozwój produkcji telewizyjnych na najwyższym poziomie.

W tym roku statuetka Cutting Edge trafi do Elizabeth McGovern, która swoją wszechstronnością i konsekwencją podbiła serca widzów na całym świecie, a jej praca stała się inspiracją dla wielu artystów.

Elizabeth McGovern odbiera nagrodę Cutting Edge / materiały prasowe

Kim jest Elizabeth McGovern - jej kariera pełna jest sukcesów

Elizabeth McGovern to aktorka o międzynarodowej renomie, której dorobek obejmuje teatr, film, telewizję oraz muzykę. Największą popularność przyniosła jej rola Lady Cory w kultowym, wielokrotnie nagradzanym serialu „Downton Abbey”. Za tę kreację zdobyła nominacje do Złotego Globu i nagrody Emmy, a także nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych (SAG). Postać Lady Cory, którą aktorka odtwarzała również w trzech pełnometrażowych filmach będących kontynuacją serialu, na stałe zapisała się w historii światowej telewizji.

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McGovern debiutowała na ekranie w głośnym filmie „Zwyczajni ludzie” w reżyserii Roberta Redforda, jednak to rola w „Ragtime” przyniosła jej nominacje do Oscara i Złotego Globu. W bogatej filmografii aktorki znajdują się także występy u boku Roberta De Niro w „Dawno temu w Ameryce” oraz z Seanem Pennem i Nicolasem Cage’em w „Wyścigu z księżycem”. W 2017 roku wyprodukowała i zagrała główną rolę w filmie „The Chaperone”, a wcześniej pojawiła się w nominowanym do Oscara i BAFTY dramacie „Żona”, gdzie partnerowała Glenn Close i Jonathanowi Pryce’owi.

Kariera Elizabeth McGovern to nie tylko kino i telewizja, ale również teatr. Artystka występowała zarówno na deskach amerykańskich, jak i brytyjskich scen, zdobywając uznanie krytyków oraz publiczności. W 2013 roku otrzymała prestiżową nagrodę Will Award przyznawaną przez Shakespeare Theatre Company. Ostatnio można ją oglądać w serialu „Talamasca: Sekretny zakon”, gdzie ponownie zachwyca widzów swoją aktorską charyzmą.

SerialCon – święto miłośników seriali

BNP Paribas Warsaw SerialCon to pierwsze w Polsce międzynarodowe wydarzenie w całości poświęcone serialom. Trzecia edycja festiwalu odbędzie się w dniach 25–29 listopada 2026 roku w Kinotece, mieszczącej się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. SerialCon to nie tylko okazja do spotkań z gwiazdami i twórcami, ale także miejsce wymiany myśli, inspiracji i rozmów o przyszłości produkcji serialowych.

Wręczenie nagrody Cutting Edge Elizabeth McGovern będzie jednym z najważniejszych punktów tegorocznej edycji wydarzenia.