Nagroda Cutting Edge to jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon. Uhonorowani nią są twórcy i twórczynie, którzy nie boją się łamać konwencji i przekraczać granic gatunkowych. Wyróżnienie to jest dedykowane osobowościom, które podejmują odważne tematy, promują różnorodność i wyznaczają nowe kierunki w opowiadaniu historii serialowych. W poprzednich latach laureatami nagrody byli Jared Harris oraz Michelle Fairley – aktorzy znani z niebanalnych ról i zaangażowania w rozwój produkcji telewizyjnych na najwyższym poziomie.
W tym roku statuetka Cutting Edge trafi do Elizabeth McGovern, która swoją wszechstronnością i konsekwencją podbiła serca widzów na całym świecie, a jej praca stała się inspiracją dla wielu artystów.
Kim jest Elizabeth McGovern - jej kariera pełna jest sukcesów
Elizabeth McGovern to aktorka o międzynarodowej renomie, której dorobek obejmuje teatr, film, telewizję oraz muzykę. Największą popularność przyniosła jej rola Lady Cory w kultowym, wielokrotnie nagradzanym serialu „Downton Abbey”. Za tę kreację zdobyła nominacje do Złotego Globu i nagrody Emmy, a także nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych (SAG). Postać Lady Cory, którą aktorka odtwarzała również w trzech pełnometrażowych filmach będących kontynuacją serialu, na stałe zapisała się w historii światowej telewizji.
McGovern debiutowała na ekranie w głośnym filmie „Zwyczajni ludzie” w reżyserii Roberta Redforda, jednak to rola w „Ragtime” przyniosła jej nominacje do Oscara i Złotego Globu. W bogatej filmografii aktorki znajdują się także występy u boku Roberta De Niro w „Dawno temu w Ameryce” oraz z Seanem Pennem i Nicolasem Cage’em w „Wyścigu z księżycem”. W 2017 roku wyprodukowała i zagrała główną rolę w filmie „The Chaperone”, a wcześniej pojawiła się w nominowanym do Oscara i BAFTY dramacie „Żona”, gdzie partnerowała Glenn Close i Jonathanowi Pryce’owi.
Kariera Elizabeth McGovern to nie tylko kino i telewizja, ale również teatr. Artystka występowała zarówno na deskach amerykańskich, jak i brytyjskich scen, zdobywając uznanie krytyków oraz publiczności. W 2013 roku otrzymała prestiżową nagrodę Will Award przyznawaną przez Shakespeare Theatre Company. Ostatnio można ją oglądać w serialu „Talamasca: Sekretny zakon”, gdzie ponownie zachwyca widzów swoją aktorską charyzmą.
SerialCon – święto miłośników seriali
BNP Paribas Warsaw SerialCon to pierwsze w Polsce międzynarodowe wydarzenie w całości poświęcone serialom. Trzecia edycja festiwalu odbędzie się w dniach 25–29 listopada 2026 roku w Kinotece, mieszczącej się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. SerialCon to nie tylko okazja do spotkań z gwiazdami i twórcami, ale także miejsce wymiany myśli, inspiracji i rozmów o przyszłości produkcji serialowych.
Wręczenie nagrody Cutting Edge Elizabeth McGovern będzie jednym z najważniejszych punktów tegorocznej edycji wydarzenia.