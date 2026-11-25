RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Administracja Donalda Trumpa zaproponowała nałożenie nowych ceł na towary z 14 gospodarek, w tym z Chin i Unii Europejskiej. Waszyngton uzasadnia plan przeciwdziałaniem nadwyżkom mocy produkcyjnych i praktykom, które – według amerykańskiej administracji – zakłócają konkurencję. Taryfy mogłyby wejść w życie najwcześniej w styczniu.

Najwyższa proponowana stawka, wynosząca 20 proc., miałaby objąć towary z Chin. W przypadku produktów z Unii Europejskiej urząd przedstawiciela USA do spraw handlu, USTR, rekomenduje cło na poziomie 15 proc.

Cła mają zastąpić unieważnione taryfy

Nowe taryfy mają zastąpić cła, które na początku roku zostały unieważnione przez Sąd Najwyższy USA. Propozycja jest efektem dochodzenia dotyczącego nieuczciwych praktyk handlowych, wszczętego w marcu przez przedstawiciela USA ds. handlu Jamiesona Greera.

Jak wynika z komunikatu USTR, część chińskich produktów może zostać objęta nowymi taryfami dodatkowo do wcześniej obowiązujących ceł. Administracja USA wskazuje, że Chiny są największym na świecie źródłem nadwyżek mocy produkcyjnych w przemyśle.

USTR proponuje natomiast 15-procentowe cła na towary z Unii Europejskiej. Plan zakłada wyjątki dla określonych kategorii produktów.

Rekomendacja ma uwzględniać standardowe stawki celne oraz dodatkowe taryfy wprowadzone wcześniej na podstawie sekcji 301 amerykańskiej ustawy o handlu. Przepisy te pozwalają nakładać cła w odpowiedzi na praktyki uznawane przez USA za nieuczciwe.

Pułap 15 proc. odpowiada maksymalnej stawce przewidzianej w porozumieniu handlowym między USA a UE.

Na liście także Japonia, Indie i Korea Południowa

Nowe cła miałyby objąć również import z Japonii, Bangladeszu, Kambodży, Indii, Indonezji, Malezji, Singapuru, Szwajcarii, Tajlandii, Wietnamu, Korei Południowej i Tajwanu.

Trwają także dwa odrębne postępowania dotyczące praktyk handlowych Meksyku i Norwegii.

Przez kilkadziesiąt lat wielu naszych partnerów handlowych realizuje strategie przemysłowe ukierunkowane na faworyzowanie produkcji przemysłowej, tłumienie wzrostu płac i ograniczanie praw pracowniczych – oświadczył Jamieson Greer.

Według szefa USTR działania te obejmują m.in. wsparcie finansowe dla przemysłu, wykorzystywanie nakładów z gospodarek nierynkowych i inne mechanizmy zakłócające rynek. W ocenie amerykańskiej administracji osłabiają one bazę przemysłową Stanów Zjednoczonych.

Jak podał „Wall Street Journal”, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela administracji USA, nowe stawki mogłyby zacząć obowiązywać najwcześniej w styczniu – po zakończeniu konsultacji z zainteresowanymi branżami.

W lipcu Stany Zjednoczone wprowadziły już, na podstawie sekcji 301, cła w wysokości od 10 do 12,5 proc. na towary z ponad 60 państw. Wówczas jako uzasadnienie wskazywano zarzuty dotyczące rzekomego niewypełniania przepisów zakazujących pracy przymusowej. Dla UE stawka wynosiła 10 proc., a dla Chin – 12,5 proc.