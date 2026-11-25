RMF24

Telewizja Nova podaje, że Vucziciević został zatrzymany na 48 godzin. Zarzuca mu się popełnienie przestępstw polegających na „wywoływaniu paniki i niepokojów” społecznych „w sposób ciągły” oraz „utrudnianiu wymiaru sprawiedliwości” - podała telewizja Nova.

Zastępca redaktora naczelnego Informera, Dejan Vukelić, zażądał natychmiastowego zwolnienia właściciela i redaktora naczelnego tego medium, aby mógł on odpowiadać z wolnej stopy. W oświadczeniu dla prasy złożonym przed komisariatem policji w dzielnicy Vożdovac w Belgradzie, gdzie osadzono Vuczicievicia, stwierdził, że nie ma żadnych podstaw, by podejrzewać, iż nie stawi się on w sądzie, aby bronić się przed zarzutami.

Były prezydent broni Vuczicievicia i mówi o „idiotach”

Były prezydent Serbii Aleksandar Vuczić, obecnie lider grupy parlamentarnej Serbskiej Partii Postępowej (SNS), oświadczył na sesji parlamentu, że Vucziciević został zatrzymany „wyłącznie z powodu swojej pracy dziennikarskiej”.

Posłowie większości parlamentarnej z Listy Studenckiej zareagowali oklaskami, gdy Vuczić ogłosił informację o aresztowaniu właściciela Informera. To wystarczająco dużo mówi mi o tym, z jakimi idiotami mamy do czynienia – skomentował były prezydent.

Dlaczego sprawa Vuczicievica budzi takie emocje?

Informer początkowo funkcjonował jako tabloid, w 2023 roku działalność rozszerzono o stację telewizyjną. Medium od lat sprzyja partii SNS, która w wyniku październikowych wyborów utraciła władzę po 14 latach.

W trakcie niemal dwuletnich protestów studenckich przed siedzibą Informera odbyło się kilka demonstracji. Podczas jednej z nich zbierano podpisy pod petycją o zakazanie działalności tego medium. Organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (REM) od lat otrzymuje skargi dotyczące treści emitowanych przez tę telewizję.

Dwa dni po przedterminowych wyborach, 27 października, złożono wniosek o wszczęcie procedury odebrania koncesji telewizji Informer. Za wnioskiem stoją stowarzyszenia medialne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz wykładowcy i badacze zajmujący się dziennikarstwem i naukami społecznymi z uniwersytetów w Belgradzie, Nowym Sadzie i Niszu.

Jako powody wskazano wieloletnie łamanie prawa medialnego i zasad etyki zawodowej, prowadzenie kampanii wymierzonych w osoby o odmiennych poglądach oraz szerzenie propagandy wspierającej ówczesny rząd. Stwierdzono, że telewizja Informer „od chwili powstania funkcjonuje jako narzędzie propagandowe” SNS oraz „przoduje w łamaniu zasad etyki, szerzeniu dezinformacji, mowy nienawiści i prowadzeniu agresywnych kampanii przeciwko oponentom”.

Jak dotąd koncesja stacji nie została cofnięta, jednak REM nałożył na nią szereg środków karnych i sankcji.

Wybory w Serbii

Opozycyjna Lista Studencka wygrała 25 października przedterminowe wybory, które zorganizowano w następstwie niemal dwuletnich antyrządowych protestów wywołanych tragedią w Nowym Sadzie, gdzie w wyniku wypadku na dworcu kolejowym zginęło 16 osób. Listę Studencką utworzyli serbscy studenci, którzy odpowiadali za organizację większości antyrządowych demonstracji. Na Liście znaleźli się profesorowie, aktywiści oraz inni wsparci przez studentów kandydaci niezależni.