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Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że na wschodzie kraju zostanie wprowadzona strefa zakazu lotów. „Chcemy, by w końcu grudnia lub na początku stycznia weszło w życie rozporządzenie” - przekazał.

Tomczyk zapowiedział, że strefa zakazu lotów będzie oddalona od wschodniej granicy kraju o kilkanaście-kilkadziesiąt kilometrów.

„Zabezpieczenie flanki wschodniej NATO”

Wiceszef MON podkreślił, że priorytetem pozostaje ochrona wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wszystkie programy, które realizujemy, czy to jest Tarcza Wschód, czy to ochrona polskiego nieba przez myśliwce, to klucz do naszego bezpieczeństwa – zaznaczył.

Zapowiedź jest związana z nasileniem działań Rosji przy wschodniej granicy Polski. 20 listopada na terenie kraju rozbiły się trzy rosyjskie obiekty.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował początkowo, że chodziło o dwie rakiety i dron odrzutowy. Dwa dni później prokuratura podała, że wszystkie trzy obiekty, które spadły na wschodzie Polski, były rosyjskimi pociskami manewrującymi Ch-101.

„Rozkazy zostały wydane”. Tak Polska może zareagować na agresję Rosji Czy Polska zacznie reagować na rosyjską agresję i strzelać do rakiet i dronów wlatujących na nasze terytorium? „Tak, rozkazy w tym względzie zostały wydane kilkukrotnie. Jeżeli pilot ma możliwość, rozkaz i pozwolenie, może użyć broni. Na końcu…

Zmiana procedur dla pilotów

Wiceminister poinformował również o zmianie procedur stosowanych przez polskich pilotów. Jak przekazał, dwa miesiące temu Polska miała przejść z tzw. identyfikacji wizualnej na identyfikację pozytywną.

W praktyce, w czasie pokoju w całym NATO, żeby zwalczyć obcy statek powietrzny albo środek napadu powietrznego, potrzebna jest identyfikacja wizualna – mówił Tomczyk.

Dodał, że w obecnej sytuacji, określonej przez niego jako „warunki przedwojenne” i „warunki krytyczne”, taka procedura przestała być wystarczająca. Zmiana miała zostać wprowadzona na wniosek dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych gen. Macieja Nowaka.